Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ήταν 2,2% στη ζώνη του ευρώ, σημειώνοντας μείωση από 2,4% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και από 2,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ ήταν 2,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, μειωμένο από 2,2% το πρώτο τρίμηνο του 2025 και από 2,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Στη ζώνη του ευρώ, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν:

2,0% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και

2,4% στις υπηρεσίες

Στην ΕΕ, το ποσοστό ήταν:

1,8% στη βιομηχανία και τις κατασκευές και

2,3% στις υπηρεσίες

Ποσοστό κενών θέσεων εργασίας ανά κράτος μέλος

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία (4,2%) και στο Βέλγιο (3,9%), ακολουθούμενα από την Αυστρία (3,4%), την Κύπρο (3,3%) και τη Μάλτα (3,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (0,6%), την Ισπανία και την Πολωνία (και οι δύο 0,8%), ακολουθούμενα από τη Βουλγαρία (0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε 5 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό σε 3 κράτη μέλη και μειώθηκε σε 19 κράτη μέλη.

Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+0,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουανία και τη Μάλτα (και στις δύο + 0,2 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Βουλγαρία και την Εσθονία (+0,1 ποσοστιαία μονάδα και στις δύο).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Τσεχία (-1,3%), την Ελλάδα (-0,9 ποσοστιαίες μονάδες), τη Φινλανδία (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Γερμανία και την Αυστρία (και στις δύο -0,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Στην Ελλάδα το ποσοστό μειώθηκε σε 1,6% από 2,5% πέρσι.

