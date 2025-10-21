Βελτίωση τριών θέσεων σε σχέση με τον περσινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας καταγράφει η χώρα μας φέτος: τον Δείκτη δημοσιοποιεί το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ) σε συνεργασία με το Tax Foundation.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου του ΚΕΦΙΜ την 23η θέση ανάμεσα στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ καταλαμβάνει η Ελλάδα στον φετινό Δείκτη. Ειδικότερα, συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία 67/100 στον Δείκτη (έναντι 62,9 πέρσι). Ως προς τις επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη, η Ελλάδα κατατάσσεται:

• στη 16η θέση στην εταιρική φορολόγηση,

• στην 4η θέση στη φορολόγηση φυσικών προσώπων,

• στην 30η θέση στη φορολόγηση της κατανάλωσης,

• στην 29η θέση στους φόρους επί της ιδιοκτησίας,

• και στην 23η θέση ως προς τη φορολόγηση των κερδών στο εξωτερικό.

Οι συγγραφείς του φετινού Δείκτη, υπογραμμίζουν τις παρακάτω αδυναμίες του φορολογικού συστήματος της Ελλάδας:

• Οι εταιρείες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς ως προς τα ποσά των καθαρών ζημιών χρήσης με τα οποία μπορούν να αντισταθμίσουν μελλοντικά κέρδη. Επίσης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ζημιές για να μειώσουν προηγούμενο φορολογητέο εισόδημα.

• Η Ελλάδα έχει ένα σχετικά περιορισμένο δείκτη φορολογικών συμβάσεων (58 συμβάσεις έναντι 76 του μέσου όρου του ΟΟΣΑ).

• Η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ στον ΟΟΣΑ (24%) με μία από τις πιο περιορισμένες φορολογικές βάσεις, καθώς καλύπτει περίπου το 43% της τελικής κατανάλωσης.

Μεταξύ των θετικών σημείων του ελληνικού φορολογικού συστήματος που επισημαίνονται στην έρευνα είναι τα εξής:

• Ο καθαρός φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων επί μερισμάτων, στο 5%, είναι σημαντικά κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,7%), ενώ απαλλάσσονται από φορολόγηση οι υπεραξίες από εισηγμένες μετοχές χωρίς ουσιώδη συμμετοχή.

• Ο συντελεστής φορολόγησης εταιρικού εισοδήματος στο 22% είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ (24,2%).

• Οι κανονισμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών στην Ελλάδα είναι μετριοπαθείς και εφαρμόζονται μόνο στο παθητικό εισόδημα.

Για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά, η Εσθονία αναδείχθηκε ως η χώρα με τον πλέον ανταγωνιστικό φορολογικό κώδικα, ενώ την τελευταία θέση (38η) κατέλαβε η Γαλλία. Η Ελλάδα κατατάσσεται φέτος μεταξύ της Ιαπωνίας (22η) και της Φινλανδίας (24η θέση).

Ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά για το θέμα: «Η σημαντική άνοδος της χώρας μας κατά 3 θέσεις καταδεικνύει ότι στοχευμένες, εφικτές αλλαγές του φορολογικού συστήματος μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Εκτός από την περαιτέρω αποκλιμάκωση της φορολογικής επιβάρυνσης, παρεμβάσεις σε πεδία όπως οι διεθνείς φορολογικές συμβάσεις και το σύστημα αποσβέσεων μπορούν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο το φορολογικό προφίλ της Ελλάδας χωρίς να επηρεάσουν αρνητικά τα φορολογικά έσοδα».

Ενώ ο συντάκτης του Δείκτη και βασικός αναλυτής διεθνούς πολιτικής του Tax Foundation, Alex Mengden, επισήμανε: «Τα κακώς δομημένα φορολογικά συστήματα είναι δαπανηρά, στρεβλώνουν τις οικονομικές αποφάσεις και βλάπτουν την οικονομία. Πολλές χώρες έχουν εντοπίσει αυτό το πρόβλημα και έχουν προχωρήσει στη μεταρρύθμιση των φορολογικών τους κωδίκων. Όμως, οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική πολιτική μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ δεν έχουν όλες οδηγήσει στη βελτίωση της δομής των φορολογικών συστημάτων· ορισμένες έχουν αρνητικές επιπτώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

