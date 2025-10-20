Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά καθώς έχουν απολέσει μεγάλο μέρος από τα αρχικά τους κέρδη, με την αγορά να επιστρέφει κάτω από τις 2.000 μονάδες, τις οποίες είχε υπερβεί αρχικά.

Η αγορά έχει συμπληρώσει πέντε πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 5,81%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 1.992,64 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,26%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 114,27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,24%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,33%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+2,74%), της Τιτάν (+1,78%), της ΔΕΗ (+1,76%) και των ΕΛΠΕ (+1,58%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-1,88%), του ΔΑΑ (-1,84%), της Motor Oil (-1,29%) και της Eurobank (-1,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 8.031.710 και 2.803.762 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 27,51 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 72 μετοχές, 39 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ίλυδα (+9,27%) και Χαϊδεμένος (+7,61%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-11,56%) και Αττικές Εκδόσεις (-4,43%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

