«Καμπανάκι» επαγγελματιών για το IRIS – Έρχονται πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Καμπανάκι» χτυπούν οι επαγγελματίες για την ετοιμότητα τόσο της ίδιας της ΑΑΔΕ, όσο και των τραπεζών, να «υποστηρίξουν» την υιοθέτηση του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS. Ελάχιστες μέρες έχουν απομείνει πλέον μέχρι την 1η Νοεμβρίου οπότε και υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δέχονται πληρωμές είτε μέσω POS είτε με QR κωδικό. Αν δεν το πράξουν ως τότε θα βρεθούν αντιμέτωπες με «βαριές καμπάνες».



Το όποια πρόστιμα μάλιστα, δεν περιορίζονται σε χρηματικά, αλλά ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας μπορούν να φτάσουν μέχρι και στο «λουκέτο» ή την ανάκληση αδείας! Όλα δείχνουν λοιπόν ότι στις αρχές του ερχόμενου μήνα το σύνολο των επιχειρήσεων θα πρέπει να εγκαταστήσουν υποχρεωτικά το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Βαριά πρόστιμα ως 20.000€ για όσους δεν συμμορφωθούν

Όσοι δεν συμμορφωθούν μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία αντιμετωπίζουν «βαρύτατα» πρόστιμα: Σε όσες επιχειρήσεις, λοιπόν, έχουν υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως η υπηρεσία IRIS online payments και δεν αποδέχονται τις σχετικές πληρωμές στο Σημείο Πώλησης, είτε μέσω διασυνδεδεμένων τερματικών POS, επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:

10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος.

20.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν επιβάλλεται σε επιχειρήσεις που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Στις εταιρείες που έχουν υποβάλει δήλωση συμβατότητας των μηχανισμών και δεν έχουν ολοκληρώσει, εντός των προθεσμιών, τις απαραίτητες ενέργειες και τους τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίσουν τη διασύνδεση των Εμπορικών/ Λογιστικών Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP») που διαθέτουν στην ελληνική επικράτεια, με Φ.Η.Μ. ή λογισμικά Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και τύπους τερματικών «EFT/POS» επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ.

Προβλέπεται επίσης, ότι παραστατικά πωλήσεων, τα οποία εκδίδονται μέσω Φ.Η.Μ. ή Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διασυνδέονται με Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (ERP), που δεν πληρούν τις απαιτήσεις διασύνδεσης, θεωρούνται ότι εκδόθηκαν από μη εγκεκριμένο Φ.Η.Μ. ή μη αδειοδοτημένο Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα.

Ποιες εταιρείες χάνουν τις άδειές τους

Άλλωστε, το τερματικό πρέπει είτε να είναι συνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό, είτε να επικοινωνεί απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο, οποιαδήποτε άλλη μέθοδος θεωρείται πλέον μη αποδεκτή.

Η σχετική εγκύκλιος προβλέπει πως οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση χρήσης ή χρησιμοποιούν τερματικά «Ηλεκτρονικής Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Σημείο Πώλησης (EFT/POS)», ημεδαπών ή αλλοδαπών παρόχων, διασυνδέονται και παρέχουν στη Φορολογική Διοίκηση πληροφορίες για τις συναλλαγές που εκτελούνται μέσω αυτών είτε μέσω διασύνδεσης των τερματικών με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) είτε απευθείας με τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης.

Παράλληλα, στις εταιρείες πώλησης και υποστήριξης των φορολογικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και δεν προβαίνουν στις διαδικασίες αναβάθμισης των Φ.Η.Μ. ή του λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της κατά περίπτωση διασύνδεσης με τα τερματικά «EFT/POS» των χρηστών ή τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που παρέχουν υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό στο Σημείο Πώλησης με δυνητική χρήση του εθνικού κόμβου αυτοματοποιημένης διεκπεραίωσης διαδικασιών είσπραξης (ΔΙΑΣ), εντός των προθεσμιών που προβλέπονται, επιβάλλονται οι παρακάτω κυρώσεις, με απόφαση του Διοικητή:

Για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ. ανακαλούνται η «άδεια τεχνικής υποστήριξης» ή η «άδεια καταλληλότητας» κατά το μέρος της τεχνικής υποστήριξης, η ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου τεχνικού τόσο της οντότητας όσο και του δικτύου εξουσιοδοτημένων τεχνικών, καθώς και η δυνατότητα νόμιμης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλιαρίου Συντήρησης Φ.Η.Μ. ή υποβολής δήλωσης διάγνωσης οριστικής βλάβης για τους Φ.Η.Μ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ.,

ή η κατά το μέρος της τεχνικής υποστήριξης, η ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου τεχνικού τόσο της οντότητας όσο και του δικτύου εξουσιοδοτημένων τεχνικών, καθώς και η δυνατότητα νόμιμης σφράγισης και υπογραφής του Βιβλιαρίου Συντήρησης Φ.Η.Μ. ή υποβολής δήλωσης διάγνωσης οριστικής βλάβης για τους Φ.Η.Μ. στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ., Για οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης Εμπορικού/Λογιστικού Προγραμμάτων Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»), το εν λόγω λογισμικό θεωρείται μη νόμιμο και οι οντότητες που το χρησιμοποιούν υποχρεούνται να το αντικαταστήσουν με νόμιμο λογισμικό «ERP» εντός των συγκεκριμένων προθεσμιών.



Πηγή: skai.gr

