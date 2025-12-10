Καύσιμα: “Καταλύτης” τα αγροτικά μπλόκα για την εορταστική ζήτηση καυσίμων - Οι τάσεις των τιμών

Στο φίνις της χρονιάς και δη στην εορταστική περίοδο κρίνεται η όλη φετινή εικόνα της αγοράς καυσίμων, με τα αγροτικά μπλόκα, βέβαια, να καθορίζουν την τελική έκβαση. Όπως αναφέρεται από παράγοντες της αγοράς η πορεία του Δεκεμβρίου στην αγορά καυσίμων και βέβαια η ζήτηση θα κριθεί από τα εάν θα συνεχιστούν και στον πυρήνα της εορταστικής περιόδου, οι αποκλεισμοί εθνικών οδών που ήδη δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Σημαντικό ρόλο για την αγορά, με βάση όσα αναφέρονται, επίσης, παίζουν και οι καιρικές συνθήκες, αλλά και η πορεία των διεθνών τιμών.

Ωστόσο, παρά τις αβεβαιότητες και τα όσα έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, η συνολική εικόνα του δεκαμήνου παραμένει θετική. Τα καύσιμα κίνησης κατέγραψαν άνοδο 1,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, φθάνοντας τα 5,49 εκατ. κυβικά έναντι 5,42 εκατ. κυβικών το 2024. Οι βενζίνες αυξήθηκαν κατά 1,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,514 εκατ. κυβικά, ενώ το ντίζελ κίνησης ενισχύθηκε κατά 1,3% στα 2,978 εκατ. κυβικά.

Σε ό,τι αφορά τα επίσημα στοιχεία του Οκτωβρίου, ο μήνας εμφάνισε ήπια υποχώρηση. Η συνολική αγορά καυσίμων κίνησης μειώθηκε κατά 3,8% σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, με κύρια αιτία την πτώση 5,8% στο ντίζελ κίνησης, το οποίο υποχώρησε στις 297.144 από 315.406 κυβικά. Οι βενζίνες σημείωσαν πολύ μικρότερη μείωση 1,2%, με τις ποσότητες να διαμορφώνονται στα 238.659 κυβικά. Η ζήτηση ωστόσο συνολικά αποδεικνύεται ανθεκτική και λειτουργεί ως στήριγμα για την αγορά παρά τις διακυμάνσεις των επιμέρους μηνών.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ο Νοέμβριος ήταν συνολικά θετικός. Οι βενζίνες κινήθηκαν στα περσινά επίπεδα, το ντίζελ κίνησης κατέγραψε οριακή αύξηση και το πετρέλαιο θέρμανσης εμφάνισε σαφώς καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενισχύοντας το momentum προς το τέλος της χρονιάς.

Οι τιμές

Σε ό,τι αφορά τις τιμές η αγορά κινείται με μικρές αυξομειώσεις. Έτσι, με βάση το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων βρίσκεται στα 1,762 ευρώ/λίτρο, του ντίζελ κίνησης στα 1,577 ευρώ/λίτρο και του πετρελαίου θέρμανσης στα 1,15 ευρώ/λίτρο. Οι τιμές εμφανίζουν μια ήπια ανοδική τάση καθώς έναν μήνα πριν η μέση πανελλήνια τιμή της αμόλυβδης διαμορφωνόταν στα 1,749 ευρώ/λίτρο, το ντίζελ κίνησης στα 1,567 ευρώ/λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,170 ευρώ/λίτρο.

Σημαντικές παραμένουν οι γεωγραφικές αποκλίσεις. Στην Αττική η αμόλυβδη κινείται στα 1,742 ευρώ/λίτρο, το ντίζελ κίνησης στα 1,566 ευρώ/λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,139 ευρώ/λίτρο. Αντίθετα, στις Κυκλάδες καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές πανελλαδικά, με την αμόλυβδη στα 2,013 ευρώ/λίτρο, το ντίζελ κίνησης στα 1,804 ευρώ/λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης να υπερβαίνει τα 1,30 ευρώ/λίτρο.

