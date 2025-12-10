Του Χρυσόστομου Τσούφη

Και με το «γράμμα» του νόμου, το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία το σύνολο των συνταξιούχων, αυτά τα 2,6 περίπου εκατομμύρια θα πάρουν αύξηση. Και σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι περίπου 620.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά. Αύξηση θα πάρουν και αυτοί ακόμη κι αν έχουν μεγάλη προσωπική διαφορά.



Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τις σχολάζουσες κληρονομιές, εισήχθη τροπολογία η οποία περιγράφει τον τρόπο της σταδιακής κατάργησης της προσωπικής διαφοράς έως το 2027.



Σύμφωνα με την τροπολογία, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά μικρότερη από το μισό της αύξησης που θα δοθεί, λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το ποσό της αύξησης, το ποσό της αύξησης που απομένει. Το ποσό όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 50% της συνολικής αύξησης.

Για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από το μισό της αύξησης που θα δοθεί ισχύει ότι λαμβάνουν, μετά τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς με το 50% του ποσού της αύξησης, το υπολειπόμενο πενήντα 50% της αύξησης.

Σχηματικά δηλαδή ισχύουν τα εξής:

Δικαιούχοι Ύψος Αύξησης



Όσοι δεν είχαν ή 100%

μηδένισαν το 2025 την

προσωπική διαφορά



Όσοι έχουν μικρή προσωπική 50% έως 99,9%

διαφορά που στο σύνολο της

δεν ξεπερνά το 50% της αύξησης

που θα δοθεί το 2026



Όλοι οι υπόλοιποι με μεγάλη 50%

προσωπική διαφορά που ξεπερνά

το 50% της αύξησης που θα δοθεί

το 2026



Από την πρωτοχρονιά του 2027, το πιο πάνω μεταβατικό σχήμα παύει να ισχύει και όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας θα λάβουν το 100% της αύξησης έχοντας εκμηδενίσει την προσωπική τους διαφορά.



Το κόστος της ρύθμισης ανέρχεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026. Ανεβαίνει στα 210εκατ. ευρώ για το 2027, στα 323 εκατ. ευρώ το 2028 και στα 429 εκατ. ευρώ για το 2029. Σε καμία περίπτωση πάντως όπως αναφέρεται στην τροπολογία το συνολικό κόστος ως το 2060 δεν υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ με έτος αναφοράς το 2009, διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.



Για να κάνουν και οι συνταξιούχοι το …κουμάντο τους δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση της κυβέρνησης να χορηγήσει (βάσει του αλγόριθμού για την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού) αύξηση 2,4% για το 2026.

Συνταξιούχος των 1000 ευρώ χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβει αύξηση 24 ευρώ το μήνα ή 288 ευρώ ετησίως

Αν υποθέσουμε ότι ο συνταξιούχος του παραδείγματος έχει προσωπική διαφορά 200 ευρώ (που είναι πολύ μεγαλύτερη του μισού της αύξησης) τότε θα ισχύσουν τα εξής:

Η σύνταξή του θα ανέβει στα 1012 ευρώ (το 50% δηλαδή αφού έχει μεγάλη προσωπική διαφορά)

Η προσωπική διαφορά πέφτει στο μισό 100 ευρώ

Προκύπτει δηλαδή ένα συνολικό όφελος 12 ευρώ Χ12 μήνες = 144 ευρώ



Χωρίς τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, ο συνταξιούχος του παραδείγματος θα συνέχιζε να λαμβάνει 1000 ευρώ κι απλώς η προσωπική του διαφορά θα μειωνόταν κατά 24 ευρώ στα 176 ευρώ.



Αν ο συνταξιούχος έχει προσωπική διαφορά 8 ευρώ, τότε αυτά θα συμψηφιστούν με το μισό της αύξησης και θα λάβει ως αύξηση τα υπόλοιπα, δηλαδή 16 ευρώ. Συνολικό όφελος 192 ευρώ.



Επιπλέον, οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν κι από τις μειώσεις στους συντελεστές της κλίμακας φορολόγησης εισοδήματος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.