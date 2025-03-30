Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκίδα με 2 νεκρούς - ΙΧ προσέκρουσε σε δέντρο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Άγιος Στέφανος Χαλκίδας, όταν ένα ΙΧ όχημα, το οποίο κινούνταν από Ερέτρια προς Χαλκίδα, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε δέντρο.
Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.
Σύμφωνα με το eviathema.gr, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα από το Ίλιον Αττικής, τα οποία απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους έπειτα από επιχείρηση 9 στελεχών της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και τη συνδρομή διασωστών του ΕΚΑΒ.
Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.
- Το τελευταίο Ιφτάρ στη Θηβών - Οι μουσουλμάνοι της Αθήνας γιορτάζουν το τέλος του Ραμαζανιού (Βίντεο)
- Άνδρας εισέβαλε με κατσαβίδι στο ΑΤ Κορωπίου και τραυμάτισε αστυνομικούς- Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους – Συνελήφθη ο δράστης
- Τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο - Συνελήφθη 72χρονος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.