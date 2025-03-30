Τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκίδα με 2 νεκρούς - ΙΧ προσέκρουσε σε δέντρο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Άγιος Στέφανος Χαλκίδας, όταν ένα ΙΧ όχημα, το οποίο κινούνταν από Ερέτρια προς Χαλκίδα, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε δέντρο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο ισχυρή που το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, στο όχημα επέβαιναν δύο άτομα από το Ίλιον Αττικής, τα οποία απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους έπειτα από επιχείρηση 9 στελεχών της Πυροσβεστικής Χαλκίδας και τη συνδρομή διασωστών του ΕΚΑΒ.

Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.

