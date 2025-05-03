Κατάργηση κλιμακίων στις χρεώσεις ρεύματος εισηγείται η ΡΑΑΕΥ

Μια τιμή ανά κιλοβατώρα για όλη την κατανάλωση ρεύματος, δηλαδή κατάργηση των διαφορετικών χρεώσεων ανά κλιμάκιο κατανάλωσης εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με την πρόταση επιβολής ρυθμιστικών μέτρων στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση. Η πρόταση αφορά τα σταθερά ("μπλε"), κυμαινόμενο ("κίτρινα") και τα δυναμικά ("πορτοκαλί") τιμολόγια (όχι τα "πράσινα") ενώ εξαιρεί τις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει "έξυπνο" μετρητή κατανάλωσης, που είναι επί του παρόντος η μειονότητα. Και αποσκοπεί στην καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, προκαλεί ωστόσο αντιδράσεις από την πλευρά των προμηθευτών.

Η παρέμβαση αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες οι χρεώσεις μεταβάλλονται ανά κλιμάκιο κατανάλωσης (μια τιμή "x" για τις πρώτες π.χ. 200 κιλοβατώρες το μήνα και μια υψηλότερη τιμή για τις επόμενες κιλοβατώρες ή για το σύνολο της κατανάλωσης όταν ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο).

Το σκεπτικό της Ρυθμιστικής Αρχής είναι ότι η χρέωση στο πρώτο κλιμάκιο κατανάλωσης σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ως "κράχτης" για την προσέλκυση πελατών. Επισημαίνεται ακόμη ότι ο καταναλωτής δεν έχει πρακτικά τη δυνατότητα να ελέγχει αν η κατανάλωση πλησιάζει ή υπερβαίνει το όριο πάνω από το οποίο αλλάζει η χρέωση (εκτός αν ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ένδειξη στο μετρητή). Τη δυνατότητα αυτή παρέχουν οι έξυπνοι μετρητές που μπορούν να στέλνουν ψηφιακά την ενημέρωση στον καταναλωτή, με την πρόσθετη προϋπόθεση όμως ότι θα αναπτυχθούν σχετικές εφαρμογές.

"Στόχος της παρέμβασης είναι η διασφάλιση της ενημέρωσης των καταναλωτών με τρόπο άμεσο και κατανοητό. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά από διάλογο", δήλωσε στο ΑΠΕ ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕΕΥ για τον Κλάδο Ενέργειας, Δημήτρης Φούρλαρης.

Από την πλευρά των προμηθευτών, ωστόσο, όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του ΕΣΠΕΝ (Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας) Μίλτος Ασλάνογλου με την πρόταση αυτή περιορίζεται η ποικιλία των προσφερόμενων τιμολογίων προς τους καταναλωτές.

Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι το σημαντικότερο ζήτημα, τόσο ως προς τις χρεώσεις όσο και για την πληρότητα της ενημέρωσης των καταναλωτών ανακύπτει κυρίως όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις χρεώσεις των διαφορετικών κλιμακίων καθώς και στις περιπτώσεις των τιμολογίων που είναι μεικτά, δηλαδή σταθερά για κάποιες κιλοβατώρες και κυμαινόμενα για τις επόμενες.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται ακρόαση των προμηθευτών από τη ΡΑΕΕΥ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.