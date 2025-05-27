Υπογράφηκε η σύμβαση για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), ύψους 61,35 εκατ. ευρώ.

Τη σύμβαση υπέγραψε η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), Ιωάννα Μπάτσου, και ο Αντιπρόεδρος και CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπή.

Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελετών και η εκτέλεση εργασιών για α) την αποκατάσταση του απαιτούμενου επιπέδου στατικής επάρκειας των μεταλλικών κατασκευών στα δύο στέγαστρα του ΟΑΚΑ και β) τη συντήρηση/επισκευή/αντικατάσταση στοιχείων των μεταλλικών κατασκευών και των πολυκαρβονικών φύλλων των στεγάστρων.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 14 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο, ενώ οι πόροι για την υλοποίησή του προέρχονται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το PPF έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΟΑΚΑ την ωρίμανση και τη δημοπράτηση του έργου στο πλαίσιο της κοινής δράσης του με το ΤΕΕ και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη ριζική ανακαίνιση της σημαντικότερης ολυμπιακής υποδομής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ ανέρχεται σε 111 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

O Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε: «Είναι μια ιστορική ημέρα για τον ελληνικό αθλητισμό. Ύστερα από 21 χρόνια, το ΟΑΚΑ αναγεννάται! Με την υπογραφή της σύμβασης για την αποκατάσταση της στατικής επάρκειας των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου, ξεκινά ένα τεχνικά απαιτητικό έργο υψηλών προδιαγραφών, με απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα και τη διαφάνεια. Η ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων υπήρξε αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και για εμένα, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα το χαρτοφυλάκιο του Αθλητισμού και το σπουδαίο αυτό Έργο εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης του ΟΑΚΑ, με στόχο να καταστεί πλήρως ανανεωμένο, λειτουργικό και σύγχρονο στις αθλήτριες, τους αθλητές και τη νέα γενιά του ελληνικού αθλητισμού. Ευχαριστώ θερμά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων του Υπερταμείου, καθώς και τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση και τους εργαζόμενους του ΟΑΚΑ για την καθοριστική τους συμβολή. Με σχέδιο, συνέπεια και προσήλωση, συνεχίζουμε την αναμόρφωση του εμβληματικού ΟΑΚΑ και των εθνικών αθλητικών υποδομών της χώρας».

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ, Ιωάννα Μπάτσου, δήλωσε: «Η υπογραφή της σημερινής σύμβασης αποτελεί κομβικό σταθμό για την αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ. Τα στέγαστρα του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου, εμβληματικά έργα του σύγχρονου ελληνικού αθλητισμού, θα αποκτήσουν τη στατική ασφάλεια και την αισθητική που τους αρμόζει. Η προσπάθεια για ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό ΟΑΚΑ συνεχίζεται με συνέπεια και όραμα».

Ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, επισήμανε: «Η σημασία του έργου για το ΟΑΚΑ είναι τεράστια, καθώς αφορά στον πυρήνα του ολυμπιακού συγκροτήματος και την ασφάλεια χιλιάδων αθλητών, αθλούμενων και θεατών. Ιδιαίτερη αξία έχει η καινοτόμος μεθοδολογία επισκευής που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε τέτοιας κλίμακας μεταλλικές κατασκευές, χωρίς διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο έργο αυτό δημιουργεί πρότυπο και για άλλες υποδομές στη χώρα. Εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό ΟΑΚΑ, αντάξιο της ιστορίας και του μέλλοντος του ελληνικού αθλητισμού».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, τόνισε για τη σημασία του έργου: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ένας απαιτητικός διαγωνισμός για ένα σύνθετο έργο ολοκληρώνεται με επιτυχία. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τα στελέχη της Μονάδας Στρατηγικών

Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου για την άρτια προετοιμασία και διενέργεια του διαγωνισμού για αυτό το εμβληματικό έργο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για την πολύτιμη συμβολή του, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη διαρκή υποστήριξή του. Ο ανάδοχος, η ΜΕΤΚΑ, διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση τεχνικών έργων, και η συμμετοχή της διασφαλίζει την απρόσκοπτη εξέλιξη αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος. Σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή έχουν δρομολογηθεί για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, η σημαντικότερη ολυμπιακή υποδομή της χώρας θα αποτελέσει πολύ σύντομα ξανά σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό».

Ο Αντιπρόεδρος και CEO της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ντίνος Μπενρουμπή, πρόσθεσε: «Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει υψηλή τεχνική επάρκεια και πολυετή τεχνογνωσία στην εκτέλεση σύνθετων και απαιτητικών έργων, στοιχεία που εγγυώνται την άρτια ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού εγχειρήματος. Δεσμευόμαστε ότι θα τηρήσουμε με απόλυτη συνέπεια τις αυστηρές προδιαγραφές και τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, με σεβασμό προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις απαιτήσεις του έργου. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε καθοριστικά στην αναβάθμιση μιας εμβληματικής αθλητικής υποδομής της χώρας, η οποία έχει ξεχωριστή θέση στη μνήμη και την καρδιά όλων των Ελλήνων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.