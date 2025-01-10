«Καταφύγιο μαύρου χρήματος»: Οι χώρες πρώτες – επιλογές φοροφυγάδων

Του Βαγγέλη Δουράκη

Φορολογικούς «παραδείσους» μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα της εγχώριας Εφορίας αποκαλύπτει έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με το οποίο προσδιορίζονται τα κράτη εκείνα στα οποία ελληνικές και ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές δεν έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες. Επί της ουσίας πρόκειται για περιοχές, όπου το «μαύρο χρήμα» μπορεί να αναζητήσει «καταφύγιο», καθώς οι αρχές των συγκεκριμένων χωρών δεν δίνουν στοιχεία για καταθέσεις ή άλλα έσοδα και περιουσιακά στοιχεία.

Αυτή η «ασυλία» έχει αναγνωριστεί επίσημα από το ελληνικό κράτος, το οποίο, μέσω της απόφασης Α.1198/2024, κατέταξε 44 χώρες ως μη συνεργάσιμες στον φορολογικό τομέα για το 2023.

Τι ισχύει για τους φορολογικούς «παραδείσους»

Οι χώρες αυτές δεν συμμετέχουν στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών (ΠΣΑΑ), η οποία αποσκοπεί στην πάταξη της φοροδιαφυγής, διατηρώντας το δικαίωμα να μην κοινοποιούν στις αρχές άλλων χωρών, τα στοιχεία για τη δραστηριότητα των κατοίκων τους. Και βεβαίως όσοι Έλληνες πολίτες διατηρούν συναλλαγές με τις περιοχές του πλανήτη που περιλαμβάνονται σε αυτή την λίστα δεν έχουν να αντιμετωπίσουν κάποιες σοβαρές συνέπειες.

Για παράδειγμα:

Δεν μπορούν να εκπέσουν τις δαπάνες που καταβλήθηκαν προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο του κράτους αυτού, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή.

Δεν ισχύουν οι εξαιρέσεις από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, για ακίνητα στην Ελλάδα τα οποία που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες.

Η λίστα με τους φορολογικούς «παραδείσους»

Τα μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2023, είναι τα εξής:

Αγκόλα (Angola) Αϊτή (Haiti) Ακτή Ελεφαντοστού (Cote d’ Ivoire) Αλγερία (Algeria) Aνγκουίλα (Anguilla) Αντίγκουα και Μπαρμπούντα (Antigua and Barbuda) Bανουάτου (Vanuatu) Βασίλειο του Λεσότο (Kingdom of Lesotho) Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι (British Virgin islands) Γκαμπόν (Gabon) Γκάνα (Ghana) Γουϊάνα (Guyana) Γουϊνέα (Guinea) Γουατεμάλα (Guatemala) Ζάμπια (Zambia) Ζιμπάμπουε (Zimbabue) Καζακστάν (Kazakhstan) Καμπότζη (Cambodia) Κονγκό (Δημοκρατία του) Congo (Rep. of) Λευκορωσία (Belarus) Λιβερία (Liberia) Μαδαγασκάρη (Madagascar) Μάλι (Mali) Μπελίζ (Belize) Μποτσουάνα (Botswana) Νίγηρας (Niger) Νικαράγουα (Nicaragua) Ντομίνικα (Dominica) Ονδούρα (Honduras) Παλάου (Palau) Παναμάς (Panama) Σεϋχέλλες (Seychelles) Σιέρρα Λεόνε (Sierra Leone) Τανζανία (Tanzania) Τόγκο (Togo) Τρινιδάδ και Τομπάγκο (Trinidad and Tobago) Τζιμπουτί (Djibouti) Τσάντ (Chad) Φιλιππίνες (Philippines) Φίτζι (Fiji)

Επίσης, από τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 και του ν. 4153/2013, καθώς και της κατάθεσης στον Θεματοφύλακα της Σύμβασης, μη συνεργάσιμα κράτη (κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης) είναι, αναφορικά με το διάστημα του φορολογικού έτους 2023 που περιλαμβάνεται στον ακόλουθο πίνακα, τα εξής:

Βιετνάμ (Vietnam) Μπενίν (Benin) Μπουρκίνα Φάσο (Burkina Faso) Παπούα Νέα Γουϊνέα (Papua New Guinea)



Πηγή: skai.gr

