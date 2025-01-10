Χρηματιστήριο Αθηνών: Φορο-κίνητρα για εταιρείες και επενδυτές - Αλλάζουν οι κανόνες για την εισαγωγή εταιρειών

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ανατροπές στους «κανόνες» του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και κίνητρα για τις εταιρείες που θα θελήσουν να δρομολογήσουν την εισαγωγή τους σε αυτό, φέρνει -μεταξύ άλλων- το νέο νομοσχέδιο που παρουσιάζει στο υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το επιτελείο του, μέχρι και την τελευταία στιγμή διαμορφώνουν και την παραμικρή λεπτομέρεια, καθώς πρόκειται για ένα νομοθέτημα που θα επιτρέψει στην εγχώρια Κεφαλαιαγορά να «γυρίσει σελίδα».

Φυσικά, τα στελέχη του υπουργείου ήταν σε «ανοικτή γραμμή» με εκείνα του Χρηματιστηρίου, προκειμένου να επιλυθούν και τα τελευταία ζητήματα, καθώς το νομοσχέδιο είναι κάτι που περιμένει εδώ και αρκετό καιρό η επενδυτική κοινότητα.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Μάλιστα, ένα από τα σημαντικά θέματα θεωρείται πως είναι η «εξίσωση» του φορολογικού καθεστώτος μεταξύ Ελλήνων και ξένων στα εταιρικά ομόλογα, κάτι που όμως δεν είναι σίγουρο πως θα προβλεφθεί στο νομοσχέδιο. Σήμερα οι ξένοι δεν φορολογούνται με 15%, όταν οι Έλληνες φορολογούνται.

Εντούτοις, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει κίνητρα και για επενδύσεις στο χρηματιστήριο, αλλά και για την προσέλκυση εταιρειών και επενδυτών.

Βέβαια, το ερώτημα είναι αν θα είναι τόσο ισχυρά αυτά τα κίνητρα ώστε να καταστήσουν όσο το δυνατόν πιο ελκυστική την ελληνική κεφαλαιαγορά στις επιχειρήσεις για εισαγωγή, ώστε να δρομολογηθούν δημόσιες εγγραφές, κάτι που σπανίζει τα τελευταία χρόνια στο Χ.Α.

Όπως όλα δείχνουν το νομοσχέδιο που θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο θα περιλαμβάνει:

- φορολογικά κίνητρα τόσο για τις επιχειρήσεις που θα εισέρχονται στο Χρηματιστήριο (υπεραπόσβεση δαπανών εισαγωγής, ίσως και στο διπλάσιο), όσο και για επενδυτές που θα συμμετέχουν σε δημόσιες εγγραφές εταιρειών που εισέρχονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

- «ψαλίδι» στο κόστος εισαγωγής, π.χ., με την αύξηση του ορίου για την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου (από 5 εκατ. σε 8 εκατ. ευρώ).

Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου

Για την ένταξη μιας επιχείρησης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών μπορεί να απαιτηθούν, μεταξύ άλλων, έξοδα εξέτασης της αίτησης (από 1.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον), εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής στο Χρηματιστήριο (έως 7.500 ευρώ), τριμηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές διαπραγμάτευσης μετοχών, outsourcing ανάθεση του λογιστηρίου και της νομικής υποστήριξης της εταιρείας σε ορκωτούς, σύνταξη πληροφοριακού δελτίου κ.λπ.

Το κόστος αυτό θα επιστρέφεται στον επιχειρηματία προκειμένου να διευκολύνει την ένταξή του στην ΕΝ.Α. και την κατηγορία Εναλλακτική Αγορά Στήριξης Επιχειρηματικότητας (ΕΝ.Α. ΣΤ.ΕΠ.)

Εκεί μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αναζητήσουν φθηνά κεφάλαια ύψους έως 5 εκατ. ευρώ, που θα τους προσφερθούν μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, αξιοποιώντας το δίκτυο μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θα υπάρχει η δυνατότητα μετάταξης μιας εταιρείας από την Κύρια στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κάτι που -λέγεται ότι- θα εξυπηρετήσει ορισμένες από τις μικρές εισηγμένες, που δεν μπορούν να αντέξουν τις ολοένα αυξημένες απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου (π.χ. ESG κριτήρια) ή ενδεχομένως κι εκείνες που θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ζήτημα χαμηλής μετοχικής διασποράς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.