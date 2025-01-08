Η έλευση του 2025 ενεργοποίησε και τα πρόστιμα που προβλέπονται για την παραβίαση των προθεσμιών όσον αφορά όλα τα στάδια της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Πλέον κι εφεξής υπάρχει χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και ποινές σε όλους τους εμπλεκομένους.



Σε μια εβδομάδα – 15 Ιανουαρίου – λήγει η προθεσμία για την εγγραφή στο μητρώο της ΑΑΔΕ των φορέων του Δημοσίου που υποχρεούνται να στέλνουν στοιχεία για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Στο μητρώο πρέπει να εγγραφούν και τα πρόσωπα που έχουν την συγκεκριμένη ευθύνη:

Για την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Ειδικός Γραμματέας

Για την Βουλή των Ελλήνων ο Γενικός Γραμματέας

Για την Προεδρία της Κυβέρνησης ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξη

Για τα Υπουργεία οι υπηρεσιακοί́ γραμματείς

Για τους δήμους οι γενικοί́ γραμματείς ή, ελλείψει αυτών, οι Δήμαρχοι

Για τις περιφέρειες οι εκτελεστικοί́ γραμματείς ή, ελλείψει αυτών, οι Περιφερειάρχες

Για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις οι Συντονιστές

Για τους λοιπούς φορείς το όργανο διοίκησης που κατέχει την υψηλοτέρα αμειβόμενη έμμισθη θέση σε κάθε φορέα

Για τις δημόσιες υπηρεσίες με διοικητική́ αυτοτέλεια οι επικεφαλής των υπηρεσιών αυτών, καθώς και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εκκαθάριση των καταβαλλόμενων ποσών και την αποστολή́ των στοιχειών στην Α.Α.Δ.Ε

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα η αρχική εγγραφή του φορέα στο Μητρώο, θα επιβάλλονται πρόστιμα στα φυσικά πρόσωπα ύψους 2.500€.



Την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου, 28, λήγει η προθεσμία για την διαβίβαση των στοιχείων (ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2024. 2.500€ είναι και το πρόστιμο για αποστολή ανακριβών στοιχείων ή εκπρόθεσμη αποστολή στοιχείων. Το πρόστιμο αυξάνεται κατά 50€/ημέρα στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης διαβίβασης.



Εκτός από τον Δημόσιο Τομέα, ανάλογες υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων έχουν και φορείς του ιδιωτικού τομέα όπως τράπεζες, σχολεία , εισηγμένες, servicers και εκπαιδευτήρια. Μόνο που εδώ οι καμπάνες είναι πολύ μεγαλύτερες :

20.000€ πρόστιμο για την παράβαση της εκπρόθεσμης αρχικής διαβίβασης/αποστολής στοιχείων.

Έως 40.000€ πρόστιμο για την παράβαση της εκπρόθεσμης αποστολής συμπληρωματικών ή/και διορθωτικών στοιχείων.

50.000€ πρόστιμο αν τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων υπερβαίνουν το 1εκατ€.

17 Μαρτίου

Δίνεται το «εναρκτήριο λάκτισμα» για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων.

Η ολοκλήρωση όμως της προσυμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων οριστικοποιείται, ένα μήνα μετά στις 17 Απριλίου.



30 Απριλίου

Τα φυσικά πρόσωπα που θα υποβάλλουν δήλωση έως τις 30/4 και θα εξοφλήσουν το φόρο έως 31 Ιουλίου, θα κερδίσουν έκπτωση 4%.



15 Ιουνίου

Η υποβολή της δήλωσης έως τις 15/6 και η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως 31 Ιουλίου φέρνουν έκπτωση 3%



15 Ιουλίου

Η υποβολή της δήλωσης έως τις 15/7 και η εφάπαξ εξόφληση του φόρου έως 31 Ιουλίου φέρνουν έκπτωση 2%



Ο φόρος εισοδήματος θα πληρώνεται σε 8 μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από το τέλος Ιουλίου.



Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους, καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης λήγει στις 30 Ιανουαρίου του 2026 (για τη φετινή διαδικασία). Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η υποβολή της δήλωσης μπορεί να γίνει έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.