Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή η Wall Street, χάρη στην ώθηση από τις προβλέψεις της Amazon για τριμηνιαίες πωλήσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες

Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση από τις προβλέψεις της Amazon για τριμηνιαίες πωλήσεις που ξεπερνούν τις προσδοκίες.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 40,75 μονάδων (+0,09%), στις 47.562,87 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 143,81 μονάδων (+0,61%), στις 23.724,95 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,86 μονάδων (+0,26%), στις 6.840,20 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: χρηματιστήριο Νέα Υόρκη ΗΠΑ Wall Street
