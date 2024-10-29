Ο Γιάννος Γραμματίδης νέος πρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Καθήκοντα προέδρου του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CRI) αναλαμβάνει ο Γιάννος Γραμματίδης, επίτιμος πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Νίκος Αυλώνας. Επίσης, με ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων του Ινστιτούτου, ο Δημήτριος Μαύρος, ιδρυτής τού Ινστιτούτου και εξέχον μέλος της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος τού Ινστιτούτου.

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης CRI είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2008 και είναι ο πρώτος φορέας που εισήγαγε τα κριτήρια ESG στην ελληνική επιχειρηματικότητα, ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του Εθνικού Δείκτη CR Index, σε συνεργασία με τον Βρετανικό οργανισμό Business in the Community (BITC) που τελεί υπό την αιγίδα του Βασιλιά Κάρολου. Ο Δείκτης CR Index αποτελεί ένα διοικητικό εργαλείο στρατηγικής σημασίας που προσφέρει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιολογήσουν τις ενέργειες και πραγματικές επιδόσεις τους σε ότι αφορά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ενσωμάτωση του ESG, καθώς και να συγκρίνουν τις πρακτικές τους με τις πρακτικές πρωτοπόρων στον τομέα εταιρικής υπευθυνότητας επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης εκκινεί τις διαδικασίες αξιολόγησης για το 2024 ανακοινώνοντας τη φιλοξενία του CR INDEX σε ανανεωμένη πλατφόρμα, με βασικά χαρακτηριστικά της το εμπλουτισμένο περιεχόμενο, την ταχύτερη περιήγηση, την βελτιωμένη και user friendly πλοήγηση για τους χρήστες, αλλά και με ανανεωμένο σχεδιασμό. Ο δείκτης CR INDEX, που έχει αναδειχτεί στο πιο σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη, προχώρησε σε αυτή τη σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση με διττό σκοπό: Αφενός την αναβάθμιση και εξέλιξη των υφιστάμενων υπηρεσιών του και αφετέρου την ενσωμάτωση νέων, προηγμένων δυνατοτήτων στο εργαλείο, που κάνουν την αξιολόγηση ακόμη πιο στοχευμένη και αξιόπιστη. Τώρα -περισσότερο από ποτέ- οι εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε συγκριτικά στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) που θα τους επιτρέπουν εύκολα και γρήγορα να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία στην στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και να σχεδιάσουν το πλάνο που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν όχι μόνο τα ESG ratings αλλά και τις ετήσιες εταιρικές επιδόσεις τους συνολικά.

Με δήλωσή του ο νέος πρόεδρος Γιάννος Γραμματίδης υπενθύμισε ότι το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα από την ίδρυσή του περισσότερες από 90 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του Ελληνικού ΑΕΠ, να συστηματοποιήσουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), να ενσωματώσουν αποτελεσματικά υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους και να καταγράψουν αξιόπιστα στοιχεία και μετρήσιμα και αποτελέσματα, μέσα από το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεων του CR Index. Ο κ. Γραμματίδης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «στόχος της νέας διοίκησης τού Ινστιτούτου, είναι να αξιοποιήσει το ισχυρό αποτύπωμα και την σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια το Ινστιτούτο με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και να εντείνει το ρόλο και τη δράση του ώστε να υποστηρίξει ακόμα περισσότερες επιχειρήσεων -και ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια- έτσι ώστε να συμμετάσχουν αποφασιστικά και ουσιαστικά στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στην βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών. Στο 2024, με πολλαπλές προκλήσεις και κυρίως αυτή της κλιματικής κρίσης, οι επιχειρήσεις μπορούν και οφείλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που θα στηρίζεται στις αρχές της βιωσιμότητας. Το CRI είναι εδώ και θα συνεχίσει να πρωτοπορεί δείχνοντας τον δρόμο στις επιχειρήσεις σε αυτή την πολύ σημαντική προσπάθεια».

Από την πλευρά του ο νέος αντιπρόεδρος Νίκος Αυλώνας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «υπηρετώντας για 17 χρόνια το CRI είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συμβάλλαμε μαζί με τον Δημήτρη Μαύρο, ως πρωτοπόρος οργανισμός, στην εισαγωγή και ενημέρωση των κριτηρίων ΕSG για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και στην ενίσχυση των επιδόσεων δεκάδων επιχειρήσεων που το εμπιστεύθηκαν διαχρονικά. Το CRI με τα ανανεωμένα εργαλεία και τις διεθνείς μεθοδολογίες του υποστηρίξει τις επιχειρήσεις που πραγματικά έχουν δεσμευτεί στην Βιώσιμη Ανάπτυξη, να θεσπίσουν τους κατάλληλους στόχους και να πετύχουν κορυφαίες επιδόσεις στα κριτήρια ESG, σήμερα που περισσότερο από ποτέ, οι νομοθετικές απαιτήσεις αλλά και η ουσιαστική οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων, είναι άμεσα συνδεόμενες με την Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Ο ιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημήτρης Μαύρος ανέφερε «Αισθάνομαι ιδιαιτέρως ευτυχής που η πολυετής δραστηριότητα του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα εργαλείο μέτρησης και αξιολόγησης των προσπαθειών τους να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Είμαι βέβαιος ότι η προσπάθεια των επιχειρήσεων να μετασχηματισθούν σε σωστούς εταιρικούς πολίτες θα συνεχισθεί με την υποστήριξη της νέας διοίκησης του Ινστιτούτου».

