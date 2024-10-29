Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ελληνικό μέτρο ύψους 150 εκατ. ευρώ μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη στήριξη της κατασκευής μονάδας αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο Θάσου. Το μέτρο θα συμβάλει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ελλάδας και των στρατηγικών στόχων της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Δικαιούχος του μέτρου είναι η EnEarth Ltd, ελληνική θυγατρική της Energean plc, εταιρείας έρευνας και παραγωγής που εστιάζει στην ανάπτυξη πόρων στη Μεσόγειο και τη Βόρεια Θάλασσα.

Η ενίσχυση θα χρηματοδοτήσει εν μέρει το κόστος κατασκευής χερσαίων και υπεράκτιων υποδομών για τη δημιουργία της μονάδας αποθήκευσης άνθρακα. Η μονάδα θα αναπτυχθεί σε δύο φάσεις, αλλά μόνο η πρώτη θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του τρέχοντος μέτρου. Κατά την πρώτη φάση, η EnEarth θα εγκαταστήσει έναν αγωγό μεγάλης κλίμακας για τη μεταφορά, από τον χερσαίο χώρο συλλογής στον υπεράκτιο τόπο αποθήκευσης, έως 1 εκατ. τόνων CO2 ετησίως που εκπέμπονται από βιομηχανίες. Αυτή η φάση ανάπτυξης θα προηγηθεί της μελλοντικής επέκτασης της δυναμικότητας της μονάδας σε 2,5 εκατ. τόνους CO2 ετησίως, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη δεύτερη φάση.

Η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσης επιχορήγησης που εκταμιευτεί σε τρεις δόσεις έως το 2026. Η μονάδα αναμένεται να ξεκινήσει τη φάση ανάπτυξης το 2027 και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το 2030. Η επιχορήγηση, η οποία ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ, θα καλύψει περίπου το 90% του χρηματοδοτικού κενού. Εάν το έργο αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένο, αποφέροντας επιπλέον καθαρά έσοδα, ο δικαιούχος θα επιστρέψει στην Ελλάδα μέρος της ληφθείσας ενίσχυσης (μηχανισμός ανάκτησης).

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε σχετικά: «Χάρη σε αυτό το μέτρο ύψους 150 εκατ. ευρώ, η Ελλάδα θα στηρίξει την κατασκευή μονάδας αποθήκευσης άνθρακα στον Πρίνο. Το μέτρο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της Ελλάδας και της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, περιορίζοντας παράλληλα πιθανές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού».

Γιώργος Φελλίδης

Πηγή: skai.gr

