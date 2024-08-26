Σε νέα αποστολή χιλιάδων ηλεκτρονικών μηνυμάτων αναμένεται να προχωρήσει αυτή την εβδομάδα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να υπενθυμίσει σε επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους ότι μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να εγκαταστήσουν το σύστημα άμεσων πληρωμών IRIS.

Λιγότεροι από 400.000 επαγγελματίες έχουν συνδεθεί

Παρά το γεγονός ότι στις αρχές Αυγούστου η ΑΑΔΕ είχε προχωρήσει στην αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων σε περισσότερους από 294.000 επαγγελματίες υπενθυμίζοντας τους ότι θα πρέπει να συνδέσουν τον επαγγελματικό τους λογαριασμό με το IRIS, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΔΙΑΣ δεν εκπέμπουν αισιοδοξία για επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί έως τις 2 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι την Παρασκευή 22 Αυγούστου, μόλις 393.000 επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι είχαν προχωρήσει στην παραπάνω διαδικασία, σχεδόν το 50% των υπόχρεων να εγγραφούν (περίπου 800.000).

Τις τελευταίες 30 ημέρες (πριν την αποστολή του πρώτου e-mail από την ΑΑΔΕ στις 8 Αυγούστου) ο ημερήσιος ρυθμός εγγραφής έφτανε στους 427 επαγγελματίες. Το διάστημα 8 με 22 Αυγούστου (μετά την αποστολή των μηνυμάτων της ΑΑΔΕ) ο μέσος ημερήσιος ρυθμός εγγραφής χρηστών στο IRIS P2B πενταπλασιάστηκε φτάνοντας τις 2.173 εγγραφές.

Από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 22 Αυγούστου η χρήση IRIS από επαγγελματίες δεκαπλασιάστηκε με περίπου 300.000 συναλλαγές (290.931) ενώ το ποσό που διακινήθηκε μέσα από το IRIS (για όλα τα προϊόντα) στο ίδιο διάστημα αγγίζει τα 3,37 δισεκ. ευρώ.

Εφέτος 5 νέες τράπεζες προστέθηκαν στην εξυπηρέτηση της υπηρεσίας IRIS P2P (μεταξύ ιδιωτών) και IRIS P2B, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραπεζών σε 12 από 7 που την διέθεταν το 2023 και μόνο 4 το 2021.

Τα πρόστιμα

Με βάση το ισχύον χρονοδιάγραμμα, όσοι επαγγελματίες δεν συνδεθούν μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου με τα σύστημα ΙRIS, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Επίσης σε περίπτωση καταγγελιών πολιτών για μη αποδοχή πληρωμών με το IRIS από επαγγελματίες αυτές θα κοινοποιούνται από τα αρμόδια όργανα στην ΑΑΔΕ και στην Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη κατά τον προγραμματισμό και τη διενέργεια ελέγχων, αρμοδιότητάς τους.

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη, έως τις 31 Μαρτίου 2025 το σύστημα άμεσων πληρωμών θα επεκταθεί στο σύνολο των επιχειρήσεων. Η επέκταση αφορά όλο το φάσμα των συναλλαγών, τόσο το ηλεκτρονικό όσο και το φυσικό εμπόριο.

Τι να προσέξετε

Ο ΙΒΑΝ που θα επιλέξουν οι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι κατά την εγγραφή τους πρέπει να έχει δηλωθεί στο Μητρώο Επαγγελματικών Λογαριασμών της ΑΑΔΕ, στην ψηφιακή πύλη myAADE www.myaade.gov.gr στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Επαγγελματικός Λογαριασμός.

Το όριο των 500 ευρώ ημερησίως για τις συναλλαγές μέσω IRIS εφαρμόζεται ανά πελάτη και όχι στο σύνολο των πληρωμών που μπορεί να λάβει ο επαγγελματίας στη διάρκεια του 24ώρου. Για παράδειγμα ένας επαγγελματίας μπορεί να λάβει σε μια ημέρα 4 πληρωμές από 500 ευρώ η κάθε μία (σύνολο 2.000 ευρώ).

Για όσους υπόχρεους δεν εγγραφούν στο IRIS μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.

Μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές χωρίς καμία προμήθεια, 24 ώρες το 24ωρο και χωρίς να είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του επαγγελματία, ή να καταχωρίσουν τα στοιχεία της χρεωστικής ή πιστωτικής τους κάρτας. Αρκεί να γνωρίζουν το κινητό τηλέφωνο ή το ΑΦΜ του επαγγελματία ή να σαρώσουν τον QR κωδικό που αντιστοιχεί στον τραπεζικό λογαριασμό του επαγγελματία.

Οι επαγγελματίες λαμβάνουν τα χρήματα ακαριαία (σε 2 δευτερόλεπτα) ακόμη και αν η τράπεζα με την οποία συνεργάζονται είναι διαφορετική από την τράπεζα του πελάτη. Επίσης, πληρώνουν κατά μέσο όρο 50% χαμηλότερες προμήθειες συγκριτικά με συναλλαγές με χρήση POS.

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας γίνεται γρήγορα και εύκολα, μέσω web banking ή mobile banking της συνεργαζόμενης τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο κ. Χατζηδάκης είχε απευθύνει σύσταση προς τις τράπεζες να αυξήσουν το ημερήσιο όριο χρήσης του συστήματος IRIS για τους καταναλωτές, στα 500 ευρώ για μεταφορές σε ιδιώτες συν 500 ευρώ για πληρωμές σε επιχειρήσεις, δηλαδή συνολικά 1.000 ευρώ την ημέρα από 500 ευρώ που είναι σήμερα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.