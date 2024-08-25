«Η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών με τεκμήρια είναι ένα δίκαιο μέτρο απέναντι σε μισθωτούς και συνταξιούχους», τονίζει ο Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη του στην Καθημερινή.

«Δεν μπορώ να στέκομαι αδιάφορος όταν κάποιοι δηλώνουν εισόδημα 268 ευρώ το μήνα», δηλώνει ο υπουργός Οικονομικών, σημειώνοντας ότι ελάχιστοι από όσους φορολογήθηκαν με τεκμήριο, αμφισβήτησαν το φόρο που πρέπει να καταβάλλουν.

Ο κύριος Χατζηδάκης ανοίγει παράθυρο μόνο για «σημειακές αλλαγές», όπως λέει χαρακτηριστικά, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν και μία ελάφρυνση ύψους 325 ευρώ το χρόνο με την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Παράλληλα, ο υπουργός των Οικονομικών, προαναγγέλλει παρεμβάσεις στο Airbnb και φοροελαφρύνσεις για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα, με στόχο τη μείωση του κόστους στέγασης.



