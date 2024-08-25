Έφοδο πραγματοποίησαν ταυτόχρονα σε 3 λιμάνια της Σαντορίνης, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά την οποία διαπίστωσαν φοροδιαφυγή από σκάφη που πραγματοποιούν καθημερινά εκατοντάδες ημερήσιες κρουαζιέρες, μεταφέροντας χιλιάδες τουρίστες στην Καλντέρα.

Οι ελεγκτές αξιοποίησαν πληροφορίες και στοιχεία, που ανέφεραν ότι κάποια τουριστικά σκάφη φοροδιαφεύγουν.

Ειδικότερα οι καταγγελίες αφορούσαν ότι τα σκάφη απέκρυπταν έσοδα με διαφόρους τρόπους, όπως ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, καταστρατήγηση της ολικής ναύλωσης χωρίς να αποδίδουν στο ελληνικό Δημόσιο σημαντικό ποσό ΦΠΑ.

Επίσης όταν ενημερώνονται για επικείμενο φορολογικό έλεγχο στον Λιμένα της Βλυχάδας, αποφεύγουν να δέσουν και να αποβιβάσουν τους επιβάτες στο συγκεκριμένο λιμένα, αλλάζοντας την πορεία των σκαφών τους και καταφεύγουν σε παραπλήσιες προβλήτες, πιο απόκρυφες και λιγότερο γνωστές, προκειμένου να μην υποστούν τον φορολογικό έλεγχο.

Η επιχείρηση

Την Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024, μετά τη δύση του ηλίου, οι ελεγκτές έκαναν έφοδο, διαμοιρασμένοι σε κάθε προβλήτα του λιμανιού, αιφνιδιάζοντας τα πρώτα εισερχόμενα τουριστικά σκάφη, τα οποία επέστρεφαν την ώρα εκείνη γεμάτα τουρίστες από την ημερήσια κρουαζιέρα.

Διενεργήθηκαν πολλαπλοί επιτόπιοι φορολογικοί έλεγχοι και διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με συνέπεια τον καταλογισμό των προστίμων ΦΠΑ και των ειδικών χρηματικών κυρώσεων.

Το επόμενο απόγευμα, 23 Αυγούστου 2024, οι μισοί ελεγκτές επανήλθαν στην Βλυχάδα, συνεχίζοντας τον έλεγχο. Κάποια σκάφη, καθώς εισέρχονταν κατά σειρά για να αποβιβάσουν τους επιβάτες, ενημερώθηκαν ότι κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποιούν ξανά ελέγχους στο ίδιο λιμάνι, και άλλαξαν πορεία, προσεγγίζοντας παραπλήσια λιμανάκια και προβλήτες προκειμένου να αποφύγουν τον φορολογικό έλεγχο.

Εκεί, όμως, τους περίμεναν οι υπόλοιποι μισοί ελεγκτές, αιφνιδιάζοντάς τους, και ελέγχοντάς τους, διαπιστώνοντας και εκεί φορολογικές παραβάσεις και προχωρώντας σε καταλογισμό των προστίμων ΦΠΑ και των ειδικών χρηματικών κυρώσεων.

Τα ευρήματα

Συνολικά, ελέγχθησαν 14 σκάφη και βρέθηκαν παραβάσεις σε 8.

Μόνο για δύο ημέρες, διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει τζίρο 10.100 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2.420 ευρώ.

Πλέον των προστίμων, ύψους 20.000 ευρώ μόνο για αυτές τις δύο ημέρες, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις ελέγχονται εξονυχιστικά, ώστε να διαπιστωθεί το συνολικό ύψος της φοροδιαφυγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

