Ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει την προμήθεια βασικών υλικών για την κατασκευή ημιαγωγών, προειδοποίησε την Πέμπτη βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας.



Η βιομηχανία τσιπ της Νότιας Κορέας - η οποία προμηθεύει περίπου τα δύο τρίτα των παγκόσμιων τσιπ μνήμης - ανησυχεί επίσης ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση στο Ιράν θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος και τιμές ενέργειας, δήλωσε ο Κιμ Γιούνγκ Μπάε μετά από συνάντηση με στελέχη εταιρειών όπως η Samsung Electronics και εμπορικών ομίλων.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή



«Αξιωματούχοι έθεσαν το ενδεχόμενο η παραγωγή ημιαγωγών να διαταραχθεί εάν ορισμένα από αυτά τα βασικά υλικά δεν μπορούν να αποκτηθούν από τη Μέση Ανατολή», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου που επικαλέστηκε το Reuters. Πρόσθεσε ότι οι νοτιοκορεατικές εταιρείες προμηθεύτηκαν ορισμένα βασικά υλικά κατασκευής τσιπ, όπως το Ήλιο, από τη Μέση Ανατολή.



Το Ήλιο είναι απαραίτητο για τη διαχείριση της θερμότητας κατά την παραγωγή (fabrication) των ημιαγωγών, και δεν υπάρχουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις προς το παρόν. Παράγεται μόνο σε λίγες χώρες, με το Κατάρ και τις ΗΠΑ μεταξύ των κορυφαίων παικτών στον κλάδο. Το Κατάρ κατέχει περίπου το 30% της παγκόσμιας προσφοράς. Οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος παραγωγός, αλλά τα στρατηγικά τους αποθέματα μειώνονται, κάνοντας την εξάρτηση από τη Μέση Ανατολή ακόμη πιο έντονη.

Η προειδοποίηση έρχεται καθώς οι κατασκευαστές τσιπ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού λόγω της αυξανόμενης ζήτησης από τους φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει περιορίσει τις προμήθειες σε πολλούς άλλους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων, των φορητών υπολογιστών και των αυτοκινήτων.

Η νοτιοκορεάτικη εταιρεία κατασκευής τσιπ SK Hynix δήλωσε ότι διαθέτει επαρκές απόθεμα Ηλίου και δεν αναμένει διακοπή των προμηθειών της. Η Samsung αρνήθηκε να σχολιάσει στο Reuters.



Πηγή: skai.gr

