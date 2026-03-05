Νέο «κύμα ακρίβειας» απειλεί τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Άρχισαν τα όργανα» και στην πραγματική οικονομία: Η πολεμική σύρραξη στον Περσικό ήδη έχει αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων στην αντλία, κάτι βέβαια που πέρα από τους πολίτες επηρεάζει και την εφοδιαστική αλυσίδα επιβαρύνοντας τα μεταφορικά κόστη. Δεν είναι όμως μόνον οι χερσαίες μεταφορές που νοιώθουν «πίεση», αλλά και οι θαλάσσιες καθώς μεγάλες εταιρίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων ξεκίνησαν να επιβάλλουν επίναυλο 1.500 δολάρια ανά κοντέϊνερ.



Θαλάσσιες μεταφορές, ενέργεια αλλά και το κόστος του παγκόσμιου εμπορίου είναι οι τρείς βασικές «παράμετροι» που θα προσδιορίσουν την επόμενη μέρα στα… «ράφια». Και αν η διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων ξεπεράσει τις 2 με 3 εβδομάδες, θα αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του στην αγορά ένα νέο «τσουνάμι» ακρίβειας.

Ποιοι τομείς θα πληγούν στην Ελλάδα από την σύρραξη στη Μέση Ανατολή

Για την Ελλάδα, όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, οι σημαντικότερες επιπτώσεις εστιάζονται σε πέντε τομείς: τουρισμό, ναυτιλία, εμπόριο, ενεργειακό κόστος και γεωπολιτική σταθερότητα.

Στον τουρισμό, η χώρα δεν αποκλείεται να θεωρηθεί «γειτονική ζώνη αστάθειας», ιδίως από επισκέπτες τρίτων χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Ασία, με πιθανές ακυρώσεις κρουαζιέρων και πολυπροοριστικών πακέτων, αύξηση ασφαλιστικών καλύψεων και επιβάρυνση της τουριστικής εικόνας, ιδιαίτερα σε νησιά και περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Στη ναυτιλία, πιθανές επιθέσεις ή εμπλοκές στα Στενά του Ορμούζ και στην Ερυθρά Θάλασσα μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση ναύλων και ασφαλίστρων κατά κινδύνων πολέμου, ανακατεύθυνση πλοίων μέσω Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, καθυστερήσεις και μειωμένη αξιοπιστία των logistics, με αποτέλεσμα υψηλότερο λειτουργικό κόστος και πιέσεις στις ναυλώσεις για τις ελληνόκτητες εταιρείες.

Η διαταραχή του εμπορίου και των εισαγωγών, ιδίως μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, είναι προφανές ότι θα επηρεάσει εκ νέου την εφοδιαστική αλυσίδα, τη μεταποίηση και το λιανικό εμπόριο, καθώς οι εισαγωγές πρώτων υλών, σιτηρών και πετροχημικών επηρεάζονται άμεσα, αυξάνοντας το κόστος εισαγωγών σε ενέργεια, πρώτες ύλες και τεχνολογικά προϊόντα.

Πλήγμα για κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό

Επιπλέον, τις επιπτώσεις από την νέα σύρραξη και τη διαταραχή των εμπορευματικών ροών θα «βιώσουν» τα λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου συμπεριλαμβανομένου και του λιμανιού του Πειραιά το οποίο, ήδη έχει απωλέσει μέρος της κίνησης του από την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι μεγάλες εταιρίες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων «διαβλέποντας» την κατάσταση «ανέκρουσαν πρύμναν» σε σχεδιασμούς διέλευσης από το Σουέζ και επέβαλαν ήδη επίναυλο $1.500/TEU.

Εξέλιξη βεβαίως που εφόσον συνεχιστεί η σύρραξη στην Μέση Ανατολή θα επηρεάσει και το λεγόμενο «καλάθι του νοικοκυριού».

Άλλωστε, η άνοδος των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, με «φόντο» το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, θα επιβαρύνει, άμεσα τις μεταφορές, το κόστος παραγωγής και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις, ιδίως σε τρόφιμα και ενέργεια.

Η διαταραχή της ροής ενέργειας, για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η σύρραξη, ενισχύει τις εκτιμήσεις για βραχυπρόθεσμη τιμή άνω των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, κάτι που όπως προαναφέρθηκε, θα έχει αντίκτυπο και στο κόστος καυσίμων για μεταφορές, παραγωγή και θέρμανση, με τις πληθωριστικές πιέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους.

Είναι σημαντικό να ειπωθεί ακόμη, πως προηγούμενες γενικευμένες πολεμικές εντάσεις προκάλεσαν κλυδωνισμούς στη παγκόσμια οικονομία, καθώς μείωσαν το παγκόσμιο ΑΕΠ από - 0,2% έως και -1%, αύξησαν τον πληθωρισμό +1% και τα επιτόκια και μείωσαν τις επενδύσεις προς αποφυγή του ρίσκου.

Έτσι, όπως και τις προηγούμενες φορές, ζητούμενο είναι η διάρκεια και η διασπορά της πολεμικής σύρραξης, η οποία και θα καθορίσει το μέγεθος του πλήγματος που θα δεχτεί κάθε οικογενειακός προϋπολογισμός.



Πηγή: skai.gr

