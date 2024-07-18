ΗΠΑ - Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Dow Jones διεύρυνε τα κέρδη του και κατέγραψε νέο ρεκόρ, αλλά οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq υπέστησαν σημαντικές απώλειες λόγω της ανησυχίας των επενδυτών για πιθανή κλιμάκωση των εμπορικών συγκρούσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 243,60 μονάδων (+0,59%), στις 41.198,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με σημαντική πτώση 512,41 μονάδων (–2,77%) στις 17.996,92 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 78,93 μονάδων (–1,39%) στις 5.588,27 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

