Στην προσήλωση της κυβέρνησης να παραμείνει συνεπής στην πολιτική της δημοσιονομικής σοβαρότητας εστίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο «7th InvestGR Forum 2024: Charting the Future».

Όπως είπε, «εκείνοι που ντύνονται πρόσκαιρα Αη Βασίληδες αποδεικνύονται Δρακουμέλ», καθώς υπόσχονται περισσότερα από όσα αντέχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια οδηγώντας σε αυτά που έζησε η χώρα την περασμένη δεκαετία.

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως η Ελλάδα έχει καταφέρει να παρουσιάζει πλεονάσματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού χωρίς να αυξηθούν οι φόροι. Όπως είπε, τα τελευταία δυο χρόνια αυτό επετεύχθη κυρίως με την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, αλλά και μέσω της συστηματικής προσπάθειας αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής που αποδίδει καρπούς. Ο ρόλος του πληθωρισμού έχει περιοριστεί σημαντικά καθώς έχει καταγράψει σημαντική μείωση από το 9% πριν από μία διετία στο 2,5% σήμερα. Έτσι, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τον προϋπολογισμό με συνέπεια, να καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών και να παραμένει έτοιμη για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων, όπως οι φυσικές καταστροφές.

«Στο τέλος της διαδρομής, όταν έχεις πια αντιμετωπίσει πιο ριζικά το ζήτημα της φοροδιαφυγής, μπορείς να μειώσεις περισσότερο τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές. Άρα, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής δεν είναι μόνο μια πολιτική που έχει ένα πρόσημο κοινωνικής δικαιοσύνης. Μπορείς και από φιλελεύθερη πλευρά αν το δεις, να συμπεράνεις ότι τελικά υπηρετείς την υγιή επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις, διότι αντιμετωπίζοντας αυτή τη διαρθρωτική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας, μπορείς να έχεις το περιθώριο να μειώσεις τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Ερωτώμενος για το ενδεχόμενο να υπάρξει μείωση των συντελεστών στον ΦΠΑ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως «πρέπει να ξεχωρίζουμε στην πατρίδα μας συνεχώς, μετά τη δραματική εμπειρία της περασμένης δεκαετίας, το λαϊκό από το λαϊκίστικο, το πραγματικά φιλολαϊκό από το δημαγωγικό», ενώ τόνισε πως η πρόταση για την μείωση του ΦΠΑ στην Ελλάδα «έχει ξεκάθαρα λαϊκίστικα χαρακτηριστικά». Όπως είπε, προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν προχωρήσει σε μειώσεις των συντελεστών του ΦΠΑ χωρίς εντυπωσιακά αποτελέσματα και χωρίς να φθάνει στους καταναλωτές. «Δεν θέλουμε να κάνουμε το ίδιο λάθος. Θεωρούμε ότι στην Ισπανία που έγινε, δεν είχε αποτέλεσμα. Άλλωστε υπάρχουν περίοδοι, τώρα τελευταία, που η Ελλάδα σε κάποιους μήνες είχε και χαμηλότερο πληθωρισμό από την Ισπανία, χωρίς εμείς να έχουμε μειώσει τον ΦΠΑ», ανέφερε. Παράλληλα, τόνισε πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει η ίδια ευελιξία όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους και των αμυντικών και συνταξιοδοτικών δαπανών. «Και τα τρία αυτά καθιστούν την Ελλάδα μια ξεχωριστή περίπτωση μέσα στην Ευρώπη» είπε υπογραμμίζοντας πως αν λείψουν οι πόροι αυτοί, το βάρος θα το επωμιστούν οι Έλληνες πολίτες.

Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες αντιμετώπισης του πληθωρισμού, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως «μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Ευτυχώς το θέμα φαίνεται να κινείται -αν δεν τύχει κάτι απρόοπτο- σε μια αποκλιμάκωση. Στην Ελλάδα είχαμε 9% πληθωρισμό το 2022, 4% το 2023 και τώρα είμαστε στο 2,5%». Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε τις κινήσεις που έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση των πολιτών: «Δεν αναφέρομαι μόνο στους ελέγχους της ΔΙΜΕΑ, ούτε στα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί. Αναφέρομαι και στην αύξηση των μισθών των δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, εις πείσμα ορισμένων που επιμένουν να διαστρεβλώνουν την κατάσταση. Είναι αρκετά παραπάνω από την αύξηση του πληθωρισμού».

Τέλος, αναφερόμενος στο νέο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως «μόνο τρεις στους 10.000 ελεύθερους επαγγελματίες έχουν προχωρήσει σε αμφισβήτηση του φόρου εισοδήματος», τονίζοντας πως έως χθες το βράδυ 386.000 ελεύθεροι επαγγελματίες είχαν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και από εκείνους μόνο 122 έχουν προχωρήσει σε αμφισβήτηση.

«Καταλαβαίνω πως δεν είναι ευχάριστο μέτρο για κάποιους, αλλά αν ήταν τόσο άδικη η φορολόγηση, εφόσον υπάρχουν δυνατότητες αμφισβήτησης, θα τις εκμεταλλεύονταν περισσότερο», υπογράμμισε λέγοντας πως φέτος, μετά από πολλές δεκαετίες ο μέσος εργαζόμενος και συνταξιούχος θα πληρώσει λιγότερους φόρους από τον μέσο ελεύθερο επαγγελματία. Απαντώντας σχετικά με το εάν θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών σημείωσε πως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες επιλογές, τόνισε, όμως, πως «η κυβέρνηση, χωρίς να είναι αλαζονική και αδιάφορη, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να υιοθετήσει στην πολιτική της μέτρα κοινωνικής αδικίας. Δηλαδή, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να ξανάρθει και να πει στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους ότι “εσείς είστε τα υποζύγια, επειδή εμείς κάνουμε κάποιους υπολογισμούς πολιτικάντικου κόστους”», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.