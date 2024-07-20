Λογαριασμός
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Πτώση 377,49 μονάδων (–0,93%), στις 40.287,53 μονάδες για τον Dow Jones

Χρηματιστήριο Νέα Υόρκη

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο το τεχνολογικό μπλακ άουτ που προκάλεσε πολλά προβλήματα σε εταιρείες σε όλον τον κόσμο.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 377,49 μονάδων (–0,93%), στις 40.287,53 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 144,28 μονάδων (–0,81%), στις 17.726,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 39,59 μονάδων (–0,71%), στις 5.505 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

