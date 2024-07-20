ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο το τεχνολογικό μπλακ άουτ που προκάλεσε πολλά προβλήματα σε εταιρείες σε όλον τον κόσμο.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 377,49 μονάδων (–0,93%), στις 40.287,53 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 144,28 μονάδων (–0,81%), στις 17.726,94 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 39,59 μονάδων (–0,71%), στις 5.505 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.