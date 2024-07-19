Με άνοδο 0,83% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.460 μονάδων.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών κινήθηκε και αυτή την εβδομάδα θετικά, παρά την υψηλή μεταβλητότητα που χαρακτήρισε την εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, στον απόηχο των αναβαθμίσεων από των ελληνικών τραπεζών από την Standard & Poor's και τη Moody's, με όλες τις ελληνικές τράπεζες να έχουν αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα και μάλιστα δύο κλίμακες πάνω από το ελάχιστο όριο.

Την κάλυψη των ελληνικών τραπεζών ξεκίνησε ο ισχυρός επενδυτικός ελβετικός οίκος, UBS δηλώνοντας "αγοραστής" και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με υψηλές τιμές στόχους. Οι τράπεζες βγαίνουν δυναμικά από την ελληνική κρίση χρέους και βρίσκονται σε μια καλή θέση για να κεφαλαιοποιήσουν την ισχυρή μακροοικονομική ανάκαμψη και τον πιστωτικό κύκλο. Δίνει τιμή - στόχο για την Alpha Bank στα 2,30 ευρώ, για τη Eurobank στα 2,60 ευρώ, για την Εθνική στα 11 ευρώ και για την Πειραιώς στα 5,50 ευρώ.

H Axia επαναλαμβάνει τις συστάσεις "buy" για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και εκτιμά ότι η χρήση του πλεονάζοντος κεφαλαίου θα είναι ο διαφοροποιητικός παράγοντας που θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμη δυναμική, σε ανάλυσή της με χαρακτηριστικό τίτλο: «Όμορφα πράγματα για τις ελληνικές τράπεζες». Αυξάνει τις τιμές - στόχους για την Alpha Bank στα 2,50 ευρώ (από 2,30 ευρώ), τη Eurobank στα 3,00 ευρώ (από 2,50 ευρώ), την Εθνική Τράπεζα στα 10,50 ευρώ (από 8,80 ευρώ) και την Τράπεζα Πειραιώς στα 5,30 ευρώ (από 5,00 ευρώ).

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.464,39 μονάδες, έναντι 1.452,28 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 0,83%, από τις αρχές Ιουλίου ενισχύεται σε ποσοστό 4,28%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη 13,24%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,21% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται σε ποσοστό 14,58%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 0,49%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 2,52%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο3,77%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 24,51%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 476,498 εκατ. ευρώ , ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 95,299 εκατ. ευρώ έναντι 100,445 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 0,738 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 101,659 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 13,771 δισ. ευρώ.

