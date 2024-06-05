Πράσινο φως στο αίτημα των ελληνικών τραπεζών να διανείμουν μέρισμα ξανά ύστερα από 16 χρόνια αναμένεται να ανάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως δήλωσαν στο Reuters τέσσερις τραπεζίτες, ως μια ακόμη ένδειξη ανάκαμψης του κλάδου.

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας επιστρέφει στην κανονικότητα μετά από τις ανακεφαλαιοποιήσεις οι οποίες και οδήγησαν στην κρατικοποίησή τους την περασμένη δεκαετία, όταν η χώρα κλυδωνίστηκε από τη χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε στα τέλη του 2009, σημειώνει το Reuters.

Τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες περιόρισαν τον δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω από το 6%, από 45% το 2016, έχοντας παράλληλα μειώσει τη συμμετοχή του κράτους στα μετοχικά τους κεφάλαια. Παράλληλα, "γύρισαν" σε κερδοφορία και προτίθενται να διανείμουν μέρισμα έως και το 30% των κερδών που κατέγραψαν το 2023.

Τα επιχειρηματικά τους σχέδια, τα οποία περιλαμβάνουν και το αίτημα για διανομή μερίσματος, υποβλήθηκαν στην ΕΚΤ στις αρχές του χρόνου.

Ανώτεροι τραπεζίτες δήλωσαν στο Reuters πως η ΕΚΤ αναμένεται να απαντήσει θετικά τις επόμενες ημέρες.

"Δεν προβλέπουμε ότι θα υπάρξουν εμπόδια σχετικά με τη διανομή μερίσματος, αναμένουμε το πράσινο φως από την ΕΚΤ τις επόμενες ημέρες" δήλωσε ένας από τους τραπεζίτες στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε πάντως να σχολιάσει, σημειώνει το πρακτορείο.

Τα τέσσερα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank ανακοίνωσαν συνολικά κέρδη ύψους 3,5 δισ. ευρώ για το 2023, τα οποία υποστηρίχθηκαν από τα υψηλά επιτόκια και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη.

"Και για φέτος αναμένουμε ισχυρά καθαρά κέρδη, ιδιαίτερα αν οι μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ είναι λιγότερες απ' ό,τι αρχικά αναμενόταν" δήλωσε άλλος τραπεζίτης στο Reuters, ο οποίος επίσης ανέφερε πως η ΕΚΤ αναμένεται να εγκρίνει σύντομα τη διανομή μερίσματος.

Δυο ακόμη τραπεζίτες συμπλήρωσαν πως η ισχυρή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και τα υψηλά επιτόκια συνέβαλλαν στην ενίσχυση των κερδών.

