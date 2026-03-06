Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω επιδείνωσης του κλίματος των διεθνών χρηματιστηρίων, μετά και το νέο άλμα των διεθνών τιμών πετρελαίου λόγω της προειδοποίησης του Κατάρ για κίνδυνο διακοπής ροής πετρελαίου.

Η αγορά υποχώρησε μετά από δύο συνεδριάσεις ανοδικής αντίδρασης στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει άνοδο 4,70%.

Στήριγμα στην αγορά έδωσαν οι μετοχές της Motor Oil και των ΕΛΠΕ

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.122,60 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,27%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.177,48 μονάδες (+0,26%) και κατώτερη τιμή στις 2.102,77 μονάδες (-3,18%).

Σε εβδομαδιαία βάση ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε μεγάλη πτώση σε ποσοστό 6,81%, ενώ από τις αρχές του έτους τα κέρδη περιορίστηκαν στο 0,09%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 315,52 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 47.886.220μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+3,61%), των ΕΛΠΕ (+3,16%), της Σαράντης (+1,78%) και του ΟΤΕ (+0,85%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Optima Bank (-6,155), της Titan (-5,01%), της Πειραιώς (-5,01%), της Viohalco (-4,17%), της Alpha Bank (-4,11%), της Εθνικής (-3,68%), της ΔΕΗ (-3,35%) και της Eurobank (-3,12%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 11.485.509 και 9.957.340 μετοχές, αντιστοίχως

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 65,81 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 44,78 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 28 μετοχές, 81 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Motor Oil (+3,61%) και ΕΛΠΕ (+3,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(κ) (-8,48%) και Τρία 'Αλφα(κ) (-7,29%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,5000 -0,57%

ΚΥΠΡΟΥ:8,7200 -3,11%

METLEN:34,3800 -1,21%

OPTIMA:8,5400 -6,15%

ΤΙΤΑΝ: 46,5000 -5,01%

ALPHA BANK: 3,4330 -4,11%

AEGEAN AIRLINES: 11,5800 -3,66%

VIOHALCO: 13,8000 -4,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 34,4800 +0,17%

ΔΑΑ:10,3400 -1,62%

ΔΕΗ: 17,3000 -3,35%

COCA COLA HBC:52,1000 -0,76%

ΕΛΠΕ: 8,9750 +3,16%

ELVALHALCOR: 3,9650 +0,51%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9500 -3,68%

ΕΥΔΑΠ: 8,4500 -2,09%

EUROBANK: 3,5720 -3,12%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,4000 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 36,7000 +3,61%

JUMBO: 23,3400 -1,93%

ΟΛΠ:37,5000 -2,60%

ΟΠΑΠ: 14,5200 -2,81%

ΟΤΕ: 16,6700 +0,85%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,2000 -5,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,7400 +1,78%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

