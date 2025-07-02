Στην υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης σύμφωνα με τον Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα προς όλους τους κατόχους κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Intralot, για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους, προχώρησε η εταιρεία «PE SUB Holdings, LLC», εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Delaware.

Την 30ή Ιουνίου 2025, ο Προτείνων απέκτησε 39.136.435 κοινές, ονομαστικές μετοχές της εταιρείας και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 6,48% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Το ποσοστό αυτό προστιθέμενο στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου των προσώπων που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα (όπως ορίζονται κατωτέρω) ανήλθε σε ποσοστό 33,34% που αντιστοιχεί σε 201.405.481 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της εταιρείας, και ως εκ τούτου δημιουργήθηκε η υποχρέωση υποβολής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του Νόμου.

Ο προτείνων εκκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 2α Ιουλίου 2025, ενημερώνοντας εγγράφως την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, υποβάλλοντας ταυτόχρονα σχέδιο του πληροφοριακού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Η Δημόσια Πρόταση απευθύνεται σε όλους τους μετόχους εκτός από τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα και αφορά την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που δεν κατέχει ούτε ελέγχει, άμεσα ή έμμεσα, ο προτείνων και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον προτείνοντα, κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Σημειώνεται ότι κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε €181.228.686,30 και διαιρείται σε 604.095.621 κοινές, ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία. Οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α. με σύμβολο διαπραγμάτευσης «ΙΝΛΟΤ».

Κατά την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα κατείχαν άμεσα ή έμμεσα συνολικά 201.405.481 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 33,34% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Τα συντονισμένα πρόσωπα δεν κατέχουν άλλες μετοχές ή δικαιώματα ψήφου πλην των ανωτέρω.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στην απόκτηση των μετοχών τις οποίες ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, κατά την ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 402.690.140 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,66% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός μετοχών, οι οποίες πρέπει να προσφερθούν στον προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση.

Ο προτείνων, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των Αιρέσεων (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω στην ενότητα 9 της παρούσας), δεσμεύεται και αναλαμβάνει να αποκτήσει όλες τις μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ’ ανώτατο αριθμό 402.690.140 μετοχές, οι οποίες, κατά την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, αντιστοιχούν σε ποσοστό 66,66% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

O προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης που θα του προσφερθούν νομίμως και εγκύρως μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτές, μόνον εφόσον οι προσφερόμενες μετοχές είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε ελάττωμα (νομικό ή πραγματικό), καθώς και από οποιαδήποτε (υφιστάμενα, μελλοντικά ή υπό αίρεση) δικαιώματα, αξιώσεις ή/και βάρη υπέρ ή για λογαριασμό τρίτων.

Το προσφερόμενο τίμημα

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου, ο προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς ποσό ίσο με €1,07 για κάθε μετοχή της Δημόσιας Πρότασης που του προσφέρεται νόμιμα και έγκυρα εντός της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, όπως αυτή θα προσδιοριστεί στο Πληροφοριακό Δελτίο σύμφωνα με το Νόμο.

Σχετικά με το προσφερόμενο αντάλλαγμα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής («ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, ήτοι την 30ή Ιουνίου 2025, ανέρχεται σε €1,0610, και, συνεπώς, το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα είναι μεγαλύτερο από τη ΜΣΧΤ, και

(β) ούτε ο προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα συντονισμένα πρόσωπα απέκτησε, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών πριν από την Ημερομηνία Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, Μετοχές σε τιμή ανώτερη του Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα πληροί τα κριτήρια του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 και 6 του Νόμου.

Δικαίωμα εξαγοράς

Ο προτείνων δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Β

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο προτείνων και τα συντονισμένα πρόσωπα κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συνολικά μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, ο προτείνων θα υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και την Απόφαση 1/409/29.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις μετοχές που θα του προσφερθούν από τους υπόλοιπους μετόχους κατ’ ενάσκηση του Δικαιώματος Εξόδου, εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα.

Σε αυτήν την περίπτωση, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου.

Ο προτείνων δεν θα προκαλέσει ή επιδιώξει τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας από το Χ.Α. μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης.



