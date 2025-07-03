Η Tesla ανανέωσε τα EVs της, αλλά χωρίς αντίκρισμα

Ξεχάστε για λίγο την Tesla. Φανταστείτε μια ανώνυμη εταιρεία με τα εξής χαρακτηριστικά: οι πωλήσεις του βασικού της προϊόντος σταμάτησαν να αυξάνονται εδώ και πάνω από έναν χρόνο και φέτος έχουν ήδη μειωθεί κατά 13%. Η τελευταία μεγάλη κυκλοφορία προϊόντος της απέτυχε. Επανέλαβε τα σχέδιά της για νέα, φθηνότερα μοντέλα μόλις πριν από τρεις μήνες, όμως αυτά τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Ο διευθύνων σύμβουλος ενεπλάκη ανοιχτά σε πολιτικές δραστηριότητες που αποξένωσαν τους πελάτες και κατόπιν συγκρούστηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το κόμμα του. Εδώ και μια δεκαετία υπόσχεται ένα επαναστατικό νέο αυτόματο προϊόν, με συνεχείς καθυστερήσεις, και τελικά παρουσίασε έναν πιλοτικό μη αυτόνομο στόλο, που φαίνεται να βρίσκεται χρόνια πίσω από τον ανταγωνισμό.

Θα δίνατε 140 φορές τα κέρδη της για να αποκτήσετε ένα μερίδιο σε μια τέτοια εταιρεία;

Η Tesla Inc. βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η εταιρεία του Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ακόμη ένα απογοητευτικό τρίμηνο πωλήσεων, αποτυγχάνοντας να πιάσει ακόμη και τις ήδη αναθεωρημένες προς τα κάτω προβλέψεις των αναλυτών. Είναι η πρώτη φορά από το 2022 που η Tesla καταγράφει δύο διαδοχικά τρίμηνα με λιγότερες από 400.000 παραδόσεις οχημάτων. Η αιτιολογία για την προηγούμενη πτώση, μια προσωρινή διακοπή γραμμών παραγωγής για την ανανέωση του Model Y, αποδεικνύεται εκ των υστέρων αβάσιμη. Τα νέα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου την καταρρίπτουν, καταγράφοντας βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα. Η ξαφνική αποχώρηση του Omead Afshar, ενός από τους πιο στενούς συνεργάτες του Μασκ, και η απόφαση του ίδιου του CEO να αναλάβει την επίβλεψη των πωλήσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ, αποκαλύπτουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Ήδη οι προβλέψεις για δεύτερη συνεχόμενη ετήσια πτώση στις παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla έχουν αρχίσει να επιβεβαιώνονται και το τελευταίο πλήγμα ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες υποβαθμίσεις για το 2025.

Η ειρωνεία είναι ότι ο ίδιος ο Ίλον Μασκ αποτελεί τον βασικό πυρήνα του προβλήματος. Για παράδειγμα, το λανσάρισμα του ρομποταξί στο Όστιν, παρά τους περιορισμούς του, θα μπορούσε να θεωρηθεί ορόσημο για την Tesla αν ο Μασκ δεν είχε ενισχύσει τις προσδοκίες επί χρόνια με υπερβολικές υποσχέσεις. Το Cybertruck, μια παταγώδης αποτυχία που αποπροσανατόλισε την εταιρεία από τον σχεδιασμό πιο προσιτών EV για τη μαζική αγορά, ήταν δική του έμπνευση. Πάνω απ’ όλα, οι πολιτικές του ενασχολήσεις έχουν βλάψει σοβαρά το brand της Tesla σε βασικές αγορές και συνέβαλαν στην ανάδειξη μιας αμερικανικής κυβέρνησης εχθρικής απέναντι στα EV και στις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να στηρίζουν μέρος των κερδών της Tesla.

Τα τελευταία στοιχεία πωλήσεων επιβεβαιώνουν διαρθρωτικές αδυναμίες σε όλες τις αγορές της Tesla. Η κατάρρευση στο premium τμήμα – που αντιστοιχεί μόλις στο 5% των πωλήσεων σε μονάδες αλλά στο 10-15% των εσόδων από αυτοκίνητα – είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική. Το ανησυχητικότερο όμως είναι ότι η γκάμα των premium μοντέλων αυξήθηκε από δύο σε τρία με την κυκλοφορία του Cybertruck πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Αντί να τονώσει το συγκεκριμένο τμήμα, οι πωλήσεις του Cybertruck κορυφώθηκαν νωρίς και συνέβαλαν στην περαιτέρω πτώση των μοντέλων S και X, που κυκλοφόρησαν πριν από τουλάχιστον μια δεκαετία. Το premium κομμάτι της Tesla εκτός ΗΠΑ έχει σχεδόν εξαφανιστεί τους τελευταίους τριμηνιαίους κύκλους. Αν και δεν υπάρχουν ακόμα αναλυτικά στοιχεία ανά μοντέλο και γεωγραφία για το δεύτερο τρίμηνο, το χαμηλό συνολικό νούμερο ενισχύει την εικόνα μιας συνεχούς καθίζησης.

Το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας βασίζεται στα πιο προσιτά Model 3 και Model Y, με το δεύτερο να αποτελεί περίπου το 70% των συνολικών πωλήσεων EV. Όμως και αυτή η «ραχοκοκαλιά» της Tesla περνά σοβαρή κρίση: τα δύο μοντέλα κατέγραψαν πτώση 13,5% το δεύτερο τρίμηνο. Επιπλέον, η Tesla παρήγαγε περίπου 23.000 περισσότερα οχήματα από όσα πούλησε – για πέμπτο τρίμηνο στα τελευταία οκτώ – δείχνοντας ότι υπάρχει πρόβλημα ζήτησης και επιβαρύνοντας τη ρευστότητα της εταιρείας με αυξημένο κεφάλαιο κίνησης.

Οι μικρές ανανεώσεις στα Model 3 και Model Y τα τελευταία δύο χρόνια δεν κατάφεραν να καλύψουν ένα θεμελιώδες πρόβλημα: όπως και τα παλαιότερα Model S και X, πρόκειται για γερασμένα μοντέλα σε μια αγορά που εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Αυτό γίνεται πιο εμφανές στην Κίνα, όπου το κοινό δεν ενδιαφέρεται για τη σχέση του Μασκ με το MAGA κίνημα, αλλά θέλει σύγχρονη τεχνολογία σε προσιτές τιμές. Η πτώση των πωλήσεων της Tesla εκεί είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα του ότι η απαρχαιωμένη της γκάμα έχει ξεπεραστεί από πολλούς ανταγωνιστές που προσφέρουν ισάξια ή και καλύτερα οχήματα σε χαμηλότερες τιμές. Η πρόσφατη κυκλοφορία του YU7 SUV της Xiaomi – ενός μοντέλου που στοχεύει ευθέως στο Model Y αποτελεί την πιο ισχυρή πρόκληση.

Και όμως, η μετοχή της Tesla σημείωνε άνοδο το πρωί της Τετάρτης, παρά τα αρνητικά στοιχεία. Η βάση αυτής της ευφορίας όμως καταρρέει. Η Tesla έχει πάψει προ πολλού να κυριαρχεί στην αγορά των EV: χάνει συνεχώς μερίδιο στην Κίνα, την Ευρώπη και την εγχώρια αγορά. Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, οι πωλήσεις της Tesla στις ΗΠΑ μειώθηκαν 8,8% τον Ιούνιο, την ώρα που συνολικά οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 1,7%. Και αυτό πριν αποτυπωθούν οι συνέπειες από το πλήγμα της κατάργησης των φορολογικών κινήτρων για EV, μια πολιτική εξέλιξη για την οποία ο Μασκ, με την υποστήριξή του στους Ρεπουμπλικάνους, φέρει ευθύνη.

Όσο για το άλλο μεγάλο στοίχημα, την αυτονομία, οι Κινέζοι ανταγωνιστές ήδη προσφέρουν στάνταρ προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα οποία η Tesla εξακολουθεί να πουλάει ως πολυτελή extra με χιλιάδες δολάρια επιπλέον. Αυτό αφήνει ως μοναδική ελπίδα το περιβόητο ρομποταξί — και ακόμη κι εκεί, το πιλοτικό πρόγραμμα στο Όστιν λειτουργεί περισσότερο ως υπενθύμιση των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων της Tesla, παρά ως ένδειξη τεχνολογικής ωριμότητας. Η υπεραισιόδοξη αποτίμηση της μετοχής της βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην επίμονη, αλλά κυρίως αμερικανοκεντρική, εντύπωση ότι η Tesla ηγείται τεχνολογικά. Μια εντύπωση που τα νούμερα δεν επιβεβαιώνουν.



Πηγή: The Washington Post

