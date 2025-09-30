Έως τις 4 Νοεμβρίου θα πρέπει η Ελλάδα να έχει καταθέσει το νέο σχέδιο δράσης σε σχέση με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο οργανισμός, ωστόσο, έχει κηρύξει άτυπα στάση πληρωμών εδώ και 3 μήνες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μεγάλη ανησυχία αλλά και αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο. Ήδη οφείλονται 598 εκατ. από το 2024, ενώ για την καθυστέρηση της καταβολής τους είναι πιθανό να επιβληθεί πρόστιμο από την Ε.Ε.

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν, δεν θα καταβληθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης μέσα στον Οκτώβριο όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, ποσό που προσεγγίζει τα 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, πηγές του υπουργείου ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι «σύμφωνα με τον κανονισμό μπορούμε να πληρώσουμε από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 30 Ιουνίου κάθε χρόνου. Πότε θα γίνουν οι πληρωμές ακόμη δεν μπορούμε να το πούμε». Eπιπλέον, ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φέρεται να ανέφερε ότι «κάνουμε προσπάθεια για να καταφέρουμε να πληρώσουμε πριν από τις γιορτές. Αλλιώς το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο».

Αίτημα της Ελλάδας

Κανονικά η προθεσμία που είχε δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για την κατάθεση νέου action plan για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και το σύστημα πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων ήταν έως τις 2 Οκτωβρίου, ωστόσο δόθηκε παράταση έπειτα από αίτημα των ελληνικών αρχών, δεδομένου ότι μεσολάβησε ο Αύγουστος που είναι ο μήνας διακοπών και άρα υπήρξαν καθυστερήσεις.

Όμως, ο οργανισμός δεν έχει καταβάλει ενισχύσεις προς τους αγρότες από τον Ιούλιο, καθώς εκτός από τις παράνομες ενισχύσεις με τα βοσκοτόπια και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, αποκαλύφθηκαν ελλιπείς έως και καθόλου έλεγχοι και στη βιολογική παραγωγή, αλλά και στα «οικολογικά σχήματα» όπου δεν είχαν τηρηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Η κατάθεση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε παράταση έως τις 4 Νοεμβρίου, ωστόσο πρόκειται για αισιόδοξη προθεσμία, καθώς καινούργιες δυσλειτουργίες ανακύπτουν διαρκώς.

Υπολογίζεται έτσι ότι συνολικά οφείλονται στους αγρότες 598 εκατ. ευρώ από τις ενισχύσεις του 2024, εκ των οποίων περίπου 100 εκατ. από τα οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις, 65 εκατ. για τα βιολογικά προϊόντα από τις προηγούμενες χρονιές αλλά και 210 εκατ. από τις φετινές επιδοτήσεις για τα βιολογικά που δεν έχουν καταβληθεί. Επίσης, δεν έχουν καταβληθεί 178 εκατ. ως στήριξη για τις φυσικές καταστροφές (Μέτρο 23), 20 εκατ. για τις ενισχύσεις σε όσους έχουν σπάνιες φυλές ζώων και 25 εκατ. για το πρόγραμμα «Κομφούζιο», που είναι αγροτοπεριβαλλοντικό μέτρο. Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν φέρει τον αγροτικό κόσμο σε οριακό σημείο, δεδομένου ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν προμηθευτές αγροτοεφοδίων, όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα και σπόρους.

Με έγγραφο που είχε αποστείλει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις ελληνικές αρχές στις 4 Αυγούστου, ζητούσε περαιτέρω αλλαγές στο action plan που έχει καταθέσει η Ελλάδα ώστε να εφαρμοστούν συγκεκριμένες δράσεις σε μια σειρά θεμάτων και να διασφαλιστεί η λειτουργία του συστήματος πληρωμών. Όπως τονιζόταν στο συγκεκριμένο έγγραφο, εφόσον δεν υποβληθεί επαρκώς τεκμηριωμένο σχέδιο δράσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδέχεται να προχωρήσει σε αναστολή των μηνιαίων πληρωμών προς το κράτος-μέλος. Αυτό που ισχύει στην πράξη είναι ότι τα χρήματα των ενισχύσεων καταβάλλονται από το κράτος-μέλος και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα συγκεκριμένα κονδύλια από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία – σε σύντομο χρονικό διάστημα – που δεν ξεπερνάει τον μήνα – με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία για τα χρήματα που καταβλήθηκαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.