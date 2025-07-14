Σήμερα, Δευτέρα 14 Ιουλίου, ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για συνολικά 170.000 ανέργους και εργαζόμενους.

Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα αφορά την υποβολή αιτήσεων από ωφελούμενους άνεργους και εργαζόμενους, παρόχους κατάρτισης και παρόχους πιστοποίησης.

Τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΔΥΠΑ, θα υλοποιηθούν με τη διαδικασία του συστήματος παροχής επιταγών κατάρτισης (training voucher) και θα αφορούν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας έως 150 ώρες. Την κατάρτιση θα ακολουθεί πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω επιταγών πιστοποίησης (certification voucher).

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δημόσια Πρόσκληση στους ακόλουθους συνδέσμους:

• Σύνδεσμος για ανέργους και εργαζόμενους: Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων & Εργαζόμενων για κατάρτιση σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού

• Σύνδεσμος για παρόχους κατάρτισης: Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Πάροχοι κατάρτισης για τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για ανέργους και εργαζόμενους ωφελούμενους

• Σύνδεσμος για παρόχους πιστοποίησης: Αρχική / Εκπαίδευση / Κατάρτιση / Εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Πιστοποίησης στα «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού για ανέργους και εργαζόμενους ωφελούμενους

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis

https://www.voucher.gov.gr/

https://voucher.gov.gr

