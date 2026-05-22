Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αισιοδοξίας για τη διαφαινόμενη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 294,04 μονάδων (+0,58%), στις 50.579,70 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 50,87 μονάδων (+0,19%), στις 26.343,97 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 27,75 μονάδων (+0,37%), στις 7.473,47 μονάδες.
- Υπ. Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου
- Ανέκαμψαν οι τουρκικές αγορές μετά την πολιτική αναταραχή – Οι επενδυτές αγνόησαν την καθαίρεση του Οζέλ
- Ορκίστηκε νέος πρόεδρος της Fed ο Γουόρς: «Θα ηγηθώ μεταρρυθμιστικής κεντρικής τράπεζας» - Πλήρης στήριξη από Τραμπ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.