ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αισιοδοξίας για τη διαφαινόμενη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Χρηματιστήριο και οικονομία

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω αισιοδοξίας για τη διαφαινόμενη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 294,04 μονάδων (+0,58%), στις 50.579,70 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 50,87 μονάδων (+0,19%), στις 26.343,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 27,75 μονάδων (+0,37%), στις 7.473,47 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: ΗΠΑ χρηματιστήριο Μεσανατολικό Ιράν Wall Street
