Ανέκαμψαν οι τουρκικές αγορές μετά την πολιτική αναταραχή – Οι επενδυτές αγνόησαν την καθαίρεση του Οζέλ

Οι τουρκικές αγορές ανέκαμψαν μετά τη χθεσινή πτώση, καθώς οι επενδυτές δεν έδωσαν σημασία στις επιπτώσεις της δικαστικής απόφασης που απομάκρυνε την ηγεσία του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης της χώρας, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση με τους κορυφαίους αξιωματούχους του νωρίς την Παρασκευή. Σε δήλωσή του, το υπουργείο δεσμεύτηκε να «διασφαλίσει τη μακροοικονομική σταθερότητα», μετά την απόφαση δικαστηρίου της Άγκυρας που απέκλεισε τον Οζγκιούρ Οζέλ από τη θέση του προέδρου του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) και διέταξε την επανένταξη του πρώην ηγέτη του κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο δείκτης Borsa Istanbul 100 έκλεισε την ημέρα με άνοδο 4,9%, ενώ νωρίτερα κατέγραψε κέρδη έως και 5,3%, ανακτώντας το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών που προκλήθηκαν από τη χθεσινή πτώση, όταν ο δείκτης έκλεισε με πτώση 6,1%. Η λίρα σημείωσε πτώση 0,33% στα 45,74 ανά δολάριο ΗΠΑ.

«Μετά την αρχική απότομη πτώση, οι επενδυτές επανήλθαν στις αγορές, αφού υλοποιήθηκε ένας πολιτικός κίνδυνος που αναμενόταν εδώ και καιρό», δήλωσε ο Τούγκμπερκ Τσιτίλτσι, διευθυντής έρευνας της Fiba Yatirim. «Σε αντίθεση με την περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας του περασμένου έτους», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, «δεν παρατηρήσαμε απότομη πτώση της λίρας, γεγονός που οδήγησε ορισμένους επενδυτές να θεωρήσουν την πτώση των μετοχών ως ευκαιρία για αγορά».

Τα κρατικά ομόλογα της Τουρκίας σε δολάρια κατέγραψαν άνοδο, ενώ τα πενταετή ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) υποχώρησαν μετά την έντονη άνοδο της Πέμπτης. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των εγχώριων ομολόγων σημείωσαν μεγάλη αύξηση.

Μετά τη χθεσινή δικαστική απόφαση, οι κρατικές τράπεζες στήριξαν τη λίρα μέσω πωλήσεων ξένου συναλλάγματος. Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν και το πρωί, αλλά σταδιακά περιορίστηκαν αργότερα μέσα στη συνεδρία λόγω μειωμένης ζήτησης, σύμφωνα με traders που γνωρίζουν την κατάσταση και μίλησαν στο Bloomberg υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να παρατείνει τη σχεδόν 25ετή παραμονή του στην εξουσία, εν όψει των εκλογών που έχουν προγραμματιστεί για το 2028. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο Ερντογάν έχει μετατρέψει το δικαστικό σύστημα σε όπλο για να υπονομεύσει τους αντιπάλους του, τους οποίους φοβάται ότι θα μπορούσαν να τον νικήσουν στις κάλπες, μια κατηγορία που η κυβέρνηση αρνείται.

«Ο πρωταρχικός στόχος της κυβέρνησης φαίνεται να είναι να εμποδίσει την αντιπολίτευση να εδραιωθεί στο πλαίσιο του CHP», δήλωσε ο Ουμίτ Ακτσάι, αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Οικονομικών και Νομικών Επιστημών του Βερολίνου.

Ένας εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικών υποθέσεων επέκρινε την απόφαση και δήλωσε ότι υπονομεύει «την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης».

Η τουρκική αντιπολίτευση έχει υποστεί σκληρή καταστολή τα τελευταία δύο χρόνια. Ο Ιμάμογλου, μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του CHP και ο ισχυρότερος πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, φυλακίστηκε τον περασμένο Μάρτιο με την κατηγορία της διαφθοράς, λίγες μόνο ημέρες πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία.

«Είναι μια μαύρη μέρα για τη δημοκρατία», δήλωσε ο Οζέλ στα κεντρικά γραφεία του CHP στην Άγκυρα αργά το βράδυ της Πέμπτης, προσθέτοντας ότι δεν θα εγκαταλείψει το γραφείο του έως ότου του το ζητήσουν τα μέλη του CHP. Ανέφερε επίσης ότι ο Κιλιτσντάρογλου τον κάλεσε, αλλά ότι αρνήθηκε να απαντήσει.

Η 13ετής θητεία του Κιλιτσντάρογλου ως προέδρου του CHP σημαδεύτηκε από διαδοχικές ήττες από τον Ερντογάν και το AKP. Ο Οζέλ τον αντικατέστησε στα τέλη του 2023 και έδωσε νέα πνοή στην αντιπολίτευση, η οποία πέτυχε μια εντυπωσιακή ανατροπή στις δημοτικές εκλογές πριν από δύο χρόνια.

Ο Ερντογάν διανύει την τελευταία θητεία του ως πρόεδρος μέχρι το 2028, αν και θα μπορούσε να θέσει ξανά υποψηφιότητα εάν το κοινοβούλιο προκηρύξει πρόωρες εκλογές ή εάν τροποποιηθεί το σύνταγμα ώστε να επιτραπεί κάτι τέτοιο. Ανέλαβε για πρώτη φορά την εξουσία ως πρωθυπουργός το 2003.

Το CHP έχει ζητήσει επανειλημμένα την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, με την ελπίδα να τερματιστεί η ολοένα και πιο συγκεντρωτική διακυβέρνηση του Ερντογάν και να αντιμετωπιστεί η σοβαρή κρίση του κόστους διαβίωσης.

«Η απόφαση αυτή αυξάνει τις πιθανότητες πρόωρων εκλογών και την πιθανότητα αλλαγής της ορθόδοξης οικονομικής πολιτικής που είχε προσελκύσει διεθνείς επενδυτές στην αγορά», δήλωσε ο Ντάνιελ Γουντ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου σταθερού εισοδήματος στη William Blair International.

Πηγή: skai.gr

