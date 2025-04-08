Απότομη επιβράδυνση κατέγραψε η οικονομία της Ρωσίας τους τελευταίους μήνες, ενώ ενδεχομένως να δεχθεί πρόσθετες πιέσεις εάν συνεχιστούν η πτώση των τιμών του πετρελαίου και οι αναταράξεις των διεθνών αγορών.

Η ρωσική οικονομία, που τροφοδοτείται κυρίως από τις δαπάνες για τη χρηματοδότηση του τριετούς πλέον πολέμου της στην Ουκρανία, έχει τρέξει με ρυθμό άνω του 4% τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο τον Φεβρουάριο η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο ασθενικό 0,8%, σε ετήσια βάση, από 3% τον Ιανουάριο.

Ο ρυθμός του Φεβρουαρίου είναι ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2023 και οφείλεται κυρίως στη μείωση που καταγράφεται στους τομείς των μεταφορών, του χονδρικού εμπορίου και της εξόρυξης ορυκτών. Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας υποχώρησε στο 0,2% από 2,2%, προηγουμένως.

Εν τω μεταξύ, η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε πολλούς άλλους τομείς έχει προκαλέσει ένα σπιράλ μισθών-τιμών που έχει ωθήσει τον πληθωρισμό πάνω από το 10%.

Σε απάντηση, η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιό της στο 21%, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των επιχειρηματιών που επισημαίνουν ότι «πνίγει» τις επενδύσεις.

Οι οικονομολόγοι σημειώνουν ότι, αν και ο Φεβρουάριος είχε μία ημέρα λιγότερη από πέρυσι, τα σημάδια επιβράδυνσης είναι εμφανή.

«Η επιδείνωση σε σημαντικό τμήμα των βιομηχανικών τομέων γίνεται επίμονη. Τα σημάδια επιβράδυνσης επικρατούν», αναφέρουν αναλυτές της Raiffeisenbank σε ανάλυσή τους, αναφέροντας ως αιτίες τα υψηλά επιτόκια, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού, την έλλειψη παραγωγικής ικανότητας πέραν του αμυντικού τομέα και τη συνεχιζόμενη πίεση από τις δυτικές κυρώσεις.

Εκτιμούν δε ότι η επιβράδυνση θα επιδεινωθεί από την πτώση της τιμής του πετρελαίου, η οποία έχει φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Απρίλιο του 2021 υπό τον φόβο ότι οι δασμού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα προκαλέσουν παγκόσμια ύφεση.



