Η Ολυμπία Οδός δημοσιεύει την Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2023

Η Ολυμπία Οδός, διαχειρίστρια εταιρία του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Πάτρα- Πύργος, παρουσιάζει την Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης για το 2023, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη λειτουργία. Η έκθεση αντικατοπτρίζει την πρόοδο που σημείωσε η εταιρία κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς σε πέντε βασικούς άξονες βιώσιμης ανάπτυξης:

• Οδική Ασφάλεια και υποδομές: Η Ολυμπία Οδός επενδύει σε σύγχρονες τεχνολογίες, όπως το Smart Tunnel και το διαγνωστικό εργαλείο MIRANDA, που εξασφαλίζουν ότι ο αυτοκινητόδρομος λειτουργεί με τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης, ιδιαίτερα για την παρακολούθηση της ποιότητας της υποδομής. Το 2023 υλοποίησε Ασκήσεις Μεγάλης Κλίμακας και Χειμερινής Συντήρησης και καμπάνιες για την οδική ασφάλεια.

• Ταξιδιωτική εμπειρία: Στοχεύοντας σε μια άνετη ταξιδιωτική εμπειρία η Ολυμπία Οδός εισήγαγε μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, ένα καινοτόμο σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης, που επιτρέπει στους οδηγούς, ιδιώτες και επαγγελματίες, να πληρώνουν μόνο για την απόσταση που διανύουν. Δεσμευμένη να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους επαγγελματίες οδηγούς, η εταιρία δημιούργησε έναν ειδικό χώρο στάθμευσης στο Σ.Ε.Α. Ακράτας, προσφέροντας ασφαλείς και άνετες συνθήκες ανάπαυσης. Παράλληλα, το βραβευμένο πρόγραμμα «Νερό από τον Αέρα» προσφέρει καθαρό πόσιμο νερό σε 11 σημεία στάθμευσης, παρέχοντας στους ταξιδιώτες μεγαλύτερη άνεση και ευκολία.

• Περιβαλλοντική ευθύνη: Η Ολυμπία Οδός πέτυχε νέα ορόσημα στη στρατηγική για έναν αυτοκινητόδρομο μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος έως το 2030. Μέχρι σήμερα έχει μειώσει το ανθρακικό του αποτύπωμα κατά 49% από το 2018 έως το τέλος 2023. Σήμερα αναπτύσσει 19 φωτοβολταϊκά πάρκα που θα καλύπτουν πλήρως τις ενεργειακές της ανάγκες, διαμορφώνοντας έναν πιο «πράσινο» δρόμο για το μέλλον.

• Ανθρώπινο Δυναμικό: Η Ολυμπία Οδός επενδύει συνεχώς στην ανάπτυξη και ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού της. Προσφέρει ένα ισότιμο, συμπεριληπτικό και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις δεξιότητες και δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα εφαρμόζει αυστηρές πολιτικές για την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας, γεγονός που επισφραγίστηκε με το βραβείο Health & Safety Awards 2023. Η δέσμευση για την προώθηση ίσων ευκαιριών στο χώρο εργασίας ενισχύθηκε με την υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας.

• Κοινωνική Υπευθυνότητα: Ο αυτοκινητόδρομος διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, με ετήσια συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη (πληρωμές σε προμηθευτές, πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίων, καταβληθέντες φόρους, κοινωνικές επενδύσεις κα.) που το 2023 έφτασε τα €264 εκατ. Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το 2023 εστίασαν στην Οδική Ασφάλεια, με εκπαιδεύσεις σε σχολεία σε συνεργασία με το ΙΟΑΣ, στον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον.

Η Έκθεση Αειφόρου Ανάπτυξης 2023 της Ολυμπίας Οδού συντάχθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GRI Standards και λαμβάνει υπόψη τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000 και βέλτιστες πρακτικές του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: https://www.olympiaodos.gr/images/user/aiforos_anaptyxi/Olympia_Odos_2024_GR.pdf και ενθαρρύνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να τη διαβάσουν και να εξετάσουν τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται από την εταιρία.



