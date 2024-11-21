ΟΠΑΠ: Ισχυρές επιδόσεις στο 9μηνο - Αισιοδοξία για την επίτευξη του προβλέψεων για το σύνολο του έτους

Ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε ο ΟΠΑΠ το γ΄ τρίμηνο του 2024, χάρη στη σημαντική ανάπτυξη του ΤΖΟΚΕΡ, τη συνεχιζόμενη θετική δυναμική στον αθλητικό στοιχηματισμό και τη δυναμική πορεία των παιχνιδιών online καζίνο. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων στους αναλυτές, η διοίκηση της εταιρείας εξέφρασε την πεποίθησή της ότι θα επιτευχθεί το ανώτερο όριο των προβλέψεων της για τα αποτελέσματα του συνόλου του έτους.

Συγκεκριμένα, το γ΄ τρίμηνο του 2024, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) ανήλθαν στα €565,8 εκατ. (+17,6% ετησίως), τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα €213,2 εκατ. (+46,6% ετησίως), ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν στα €120,5 εκατ. (+44,7% ετησίως). Σε επίπεδο εννεάμηνου., τα GGR διαμορφώθηκαν στα €1.648,3 εκατ. (+9,4% ετησίως), τα EBITDA ανήλθαν στα €586,9 εκατ. (+12,9%) και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €352 εκατ. (+14,4% ετησίως).

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΠΑΠ, κ. Jan Karas, η επιτυχής υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας αντικατοπτρίζεται τόσο στις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις της, όσο και στις αναβαθμισμένες προτάσεις της, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη και την ενίσχυση της εμπειρίας διασκέδασης των πελατών.

Οι σημαντικότερες εξελίξεις για τον ΟΠΑΠ στο γ΄ τρίμηνο

Όπως σημείωσε ο κ. Karas, η κορυφαία εξέλιξη του τριμήνου ήταν το μεγάλο τζακ ποτ του ΤΖΟΚΕΡ, το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, το οποίο οδήγησε σε αυξημένη δραστηριότητα τόσο στο retail, όσο και στο online κανάλι, καθώς και σε αυξημένη επισκεψιμότητα στα καταστήματα ΟΠΑΠ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ τόνισε ότι η εταιρεία θα «χτίσει» πάνω σε αυτή την επιτυχία και θα ενισχύει τη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Επιπλέον, η διοίκηση του ΟΠΑΠ αναφέρθηκε στις προωθητικές ενέργειες Eurojackpot Extra και ΤΖΟΚΕΡ Extra, που λανσαρίστηκαν πρόσφατα και απέδωσαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς και στο νέο παιχνίδι μηνιαίων καταβολών ΣΚΡΑΤΣ «24 Μήνες Τύχη», που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των πελατών. Το OPAP Store App, ο βασικός πυλώνας για την ψηφιοποίηση του retail καναλιού της εταιρείας, και το πρόγραμμα loyalty ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις συνέχισαν να σημειώνουν αυξανόμενα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, προσθέτοντας αξία στις retail προϊοντικές προτάσεις της εταιρείας.

Επίσης, έγινε αναφορά στις ειδικές προωθητικές ενέργειες στα καταστήματα PLAY, οι οποίες ενίσχυσαν την εμπειρία των πελατών με συναρπαστικά events, κληρώσεις, πόντους στο πρόγραμμα επιβράβευσης κ.λπ. Ταυτόχρονα, ο ΟΠΑΠ συνέχισε να αναβαθμίζει τον «στόλο» των VLTs του, εγκαθιστώντας μηχανές τελευταίας τεχνολογίας και προσφέροντας ελκυστικά νέα παιχνίδια. Μέχρι σήμερα, σχεδόν 12.000 σύγχρονες μηχανές, που βελτιώνουν την εμπειρία του παιχνιδιού, έχουν εγκατασταθεί.

Επιπλέον, οι online δραστηριότητες του ΟΠΑΠ διατήρησαν την αναπτυξιακή δυναμική τους και ενίσχυσαν τη συμβολή τους στα έσοδα του ομίλου, χάρη στην υψηλή δραστηριότητα στα παιχνίδια online καζίνο, την ανάπτυξη του iLottery και τις συνεχιζόμενές θετικές τάσεις στο αθλητικό στοίχημα, λόγω του «γεμάτου» αθλητικού καλενταριού. Μεταξύ άλλων, ο κ. Karas αναφέρθηκε σε καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως το νέο δωρεάν παιχνίδι, Bet Boss, που ενισχύει την παικτική δραστηριότητα στο Pamestoixima.gr, καθώς και στο νέο προϊόν e-sports, που προσελκύει νεαρά κοινά.

Σημαντική διάκριση ESG για τον ΟΠΑΠ

Η MSCI επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την υψηλή αξιολόγηση του ΟΠΑΠ σε σχέση με τα κριτήρια ESG (Environmental, Social, Governance). Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2024, η MSCI επαναβεβαίωσε την αξιολόγηση «ΑΑ» του ΟΠΑΠ.

Αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη φορά που η MSCI αξιολογεί τον ΟΠΑΠ με «AA», γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση και την εστίαση της εταιρείας στη διαχείριση των σημαντικότερων κινδύνων και ευκαιριών ESG για τον κλάδο της και τους εταίρους της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.