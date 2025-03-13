ΗΠΑ: Αυτοί οι δασμοί θα είναι χειρότεροι από ό,τι πιστεύουν οι αγορές

Πόσο αρνητικός θα είναι ο οικονομικός αντίκτυπος των χαοτικών πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ για τους δασμούς; Οι αγορές φαίνεται να πιστεύουν ότι αν ο πρόεδρος δεν λάβει μέτρα για να περιορίσει τη, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα θα το κάνει. Έχουμε την αίσθηση ότι οι αγορές είναι υπερβολικά εφησυχασμένες.

Οι υψηλότεροι δασμοί -όπως αυτοί που επιβάλλει ο Τραμπ στον Καναδά, την Κίνα και το Μεξικό- επηρεάζουν τόσο τον πληθωρισμό όσο και την ανάπτυξη. Οι τιμές των εισαγωγών αυξάνονται, δίνοντας στους εγχώριους παραγωγούς περιθώρια να αυξήσουν τις δικές τους. Το σοκ επιβαρύνει τις καταναλωτικές δαπάνες, ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με το επίπεδο και την επιμονή των δασμών -καθώς και τα αντίποινα- αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να αναβάλλουν τις προσλήψεις και τις επενδύσεις που προγραμμάτιζαν, καθώς έχουν να αντιμετωπίσουν ένα αβέβαιο περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής, οι αγορές φαίνεται να πιστεύουν ότι η επίδραση της ανάπτυξης θα κυριαρχήσει. Ενώ οι μετοχές έχουν υποχωρήσει απότομα, οι προσδοκίες ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια έχουν αυξηθεί, υποδηλώνοντας την πεποίθηση ότι οι αυξήσεις τιμών που προκαλούνται από τους δασμούς δεν θα περιορίσουν τις κινήσεις της κεντρικής τράπεζας. Αντίθετα, σύμφωνα με τη λογική, η Fed θα κρίνει την άνοδο του πληθωρισμού ως παροδική, μειώνοντας τα επιτόκια για να στηρίξει την οικονομία.

Δυστυχώς, αυτή η υπόθεση είναι προβληματική σε δύο σημεία:

Πρώτον, η επιβράδυνση της ανάπτυξης δεν θα προκαλέσει τόση χαλάρωση στην αγορά εργασίας και καθοδική πίεση στους μισθούς όπως αναμενόταν.

Δεύτερον, οι αυξήσεις τιμών που σχετίζονται με τους δασμούς θα είναι δύσκολο για τη Fed να αγνοήσει εάν αυξήσουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, όταν οι πολιτικές του ήταν λιγότερο ακραίες και ο πληθωρισμός ήταν κάτω από 2%. Αυτή τη φορά, το μέγεθος των αυξήσεων των δασμών είναι πολλαπλάσιο. Ακόμη χειρότερα, θα μπορούσαν να καθυστερήσουν περαιτέρω την επίτευξη του μακροχρόνιου στόχου της κεντρικής τράπεζας να μειώσει τον πληθωρισμό στον στόχο του 2%.

Ο συνδυασμός μικρότερου δυναμικού ανάπτυξης, υψηλότερων τιμών και υψηλότερων προσδοκιών για τον πληθωρισμό δεν προμηνύει καλά νέα για τις αγορές. Η βραδύτερη ανάπτυξη θα επιβαρύνει τα κέρδη και θα υπονομεύσει τις μετοχές. Η απροθυμία της Fed να μειώσει τα επιτόκια θα υπονομεύσει τα ομόλογα. Περισσότερη αβεβαιότητα και κίνδυνος θα υπονομεύσουν και τα δύο.

Αυτή η μειωμένη προοπτική θα αντανακλάται στις επερχόμενες οικονομικές προβλέψεις της Fed, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν μετά τη συνεδρίαση για τη νομισματική πολιτική της επόμενης εβδομάδας. Οι προβλέψεις για την αύξηση της παραγωγής θα μειωθούν, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί, αλλά η πορεία του ποσοστού ανεργίας δεν θα αλλάξει πολύ καθώς η ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού επιβραδύνεται μαζί με τις προσλήψεις. Η διάμεση πρόβλεψη για δύο μειώσεις των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης το 2025 πιθανότατα θα παραμείνει. Πολλοί αξιωματούχοι θα πρέπει να αλλάξουν γνώμη για να μετατοπίσουν τη διάμεση τιμή σε μία μόνο μείωση των επιτοκίων. Αυτό φαίνεται απίθανο σε μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας και πολιτικής ευαισθησίας.





