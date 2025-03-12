Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 2,58% - Σε νέα υψηλά 14 ετών η αγορά

Εκρηκτική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε νέα υψηλά έτους και σε νέα υψηλά 14 ετών, εν μέσω θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές. Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ιδιαίτερα οι τίτλοι της Alpha Bank και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.666,21 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 2,58%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2011 (1.668,25 μονάδες).

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 3,072 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 262,16 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 67.973.352 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 2,94%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,70%.

Με άνοδο έκλεισαν όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+5,98%) Eurobank (+4,64%), της Εθνικής (+3,77%), της Πειραιώς (+3,38%), της Viohalco (+3,21%) και της Τιτάν (+3,16%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 26.125.987 και 10.939.358 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 56,33 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 45,46 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 75 μετοχές, 28 πτωτικά και 22 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Μύλοι Κεπενού (+7,22%) και Alpha Bank (+5,98%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (-10,00%) και Ιντερτέκ (-8,97%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3900 +3,06%

OPTIMA:14,9600 +2,49%

ΤΙΤΑΝ: 40,7500 +3,16%

ALPHA BANK: 2,1960 +5,98%

AEGEAN AIRLINES: 11,2300 +2,74%

VIOHALCO: 5,7800 +3,21%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,6000 +1,64%

ΔΑΑ:8,8200 +0,66%

ΔΕΗ: 13,2800 +2,87%

COCA COLA HBC:41,2800 +1,78%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,3150 +0,65%

ΕΛΠΕ: 7,7700 +0,91%

ELVALHALCOR: 2,1050 +0,24%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,8060 +3,77%

ΕΥΔΑΠ: 6,0200 +2,73%

EUROBANK: 2,5690 +4,64%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5900 +2,97%

MOTOR OIL: 21,9000 +1,39%

JUMBO: 27,0600 +1,35%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:37,6000 +2,79%

ΟΛΠ:32,4500 +2,04%

ΟΠΑΠ: 17,3100 +2,43%

ΟΤΕ: 15,3100 +1,32%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,9510 +3,38%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,0200 +2,84%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.