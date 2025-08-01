Ενισχύθηκε σημαντικά ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούλιο, κλείνοντας στις 109,1 μονάδες, από τις 106,1 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, την υψηλότερη επίδοση κατά τους τελευταίους 13 μήνες.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η βελτίωση αυτή προέρχεται από την ενίσχυση των προσδοκιών στη βιομηχανία και τις υπηρεσίες, καθώς στους υπόλοιπους τομείς η εικόνα σταθεροποιείται ή επιδεινώνεται.

Ειδικότερα, στη βιομηχανία βελτιώνεται η τρέχουσα ζήτηση, ενώ στις κατασκευές σημειώνεται μικρή διόρθωση των εκτιμήσεων για το πρόγραμμα εργασιών που ήταν, πάντως, πολύ θετικές. Οι υπηρεσίες διατηρούν τη δυναμική τους κυρίως λόγω του κλάδου των Ξενοδοχείων - Εστιατορίων, με ικανοποίηση από την τρέχουσα αλλά και τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση. Αντίθετα, στο λιανικό εμπόριο σημειώνεται σημαντική επιδείνωση προσδοκιών σε όλους τους κλάδους του, όπως άλλωστε και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη όπου καταγράφεται η χαμηλότερη επίδοση των τελευταίων 9 μηνών. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους κατά τους προσεχείς 12 μήνες επιδεινώνονται, με το 59% των νοικοκυριών να αναμένει ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αξιολόγηση των επιχειρήσεων διάφορων κλάδων της οικονομίας είναι σημαντικά βελτιωμένη και κυριαρχεί στην κατεύθυνση του οικονομικού κλίματος, παρά τους προβληματισμούς που εξακολουθούν να έχουν τα νοικοκυριά, σύμφωνα με την έρευνα.

Αναλυτικότερα:

- στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση στράφηκε σε θετικό, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα εξασθένισαν ελαφρά, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες περιορίστηκαν ήπια.

- στις κατασκευές, οι θετικές προβλέψεις για πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ οι αντίστοιχες θετικές προβλέψεις για την απασχόληση υποχώρησαν έντονα.

- στο λιανικό εμπόριο, οι έντονα θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις υποχωρούν σημαντικά, με το ύψος των αποθεμάτων να κλιμακώνεται και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να εξασθενούν ελαφρά.

- στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν ήπια, όπως και οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση, με τις αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να κλιμακώνονται οριακά.

- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας εντάθηκαν, όπως και εκείνες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Αντίθετα, βελτιώθηκαν οι προβλέψεις για μείζονες αγορές ενώ ενισχύθηκε η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.