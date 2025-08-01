Καθώς οι χώρες σε όλο τον κόσμο πασχίζουν με αυξημένους δασμούς, το μέλλον των οικονομικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας παραμένει αβέβαιο, αφήνοντας μία από τις σημαντικότερες εμπορικές σχέσεις παγκοσμίως σε κατάσταση αναμονής.

Παρά τη διήμερη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Στοκχόλμη μεταξύ Κινέζων και Αμερικανών διαπραγματευτών, οι δύο οικονομικές υπερδυνάμεις δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμφωνία που θα αποτρέψει την εκτόξευση των δασμών σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Αν και διπλωμάτες και από τις δύο πλευρές παρουσίασαν τις συνομιλίες με θετικό τρόπο, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τόνισε πως οποιαδήποτε απόφαση για παράταση του «παγώματος» των δασμών εξαρτάται αποκλειστικά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Γιατί οι εμπορικές συνομιλίες είναι τόσο περίπλοκες

Σε αντίθεση με τον Καναδά, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα — παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ — η σχέση Ουάσιγκτον–Πεκίνου είναι ανταγωνιστική.

Τα εμπόδια στις συνομιλίες δεν είναι μόνο οικονομικά. Οι δύο χώρες διαθέτουν στρατηγικούς πόρους και τεχνολογίες που θεωρούνται κρίσιμες για την εθνική τους ασφάλεια και σταθερότητα.

Αυτό περιλαμβάνει τα τεράστια κινεζικά αποθέματα σπάνιων γαιών — υλικών απαραίτητων για την αμερικανική βιομηχανία ηλεκτρονικών, φωτισμού και ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, η κινεζική υπεροχή στη μεταποίηση έχει ήδη αντίκτυπο στους Αμερικανούς καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών και μείωσης της προσφοράς προϊόντων, λόγω των υπαρχόντων δασμών των ΗΠΑ.

Αμερικανικές εταιρείες, όπως η Nvidia, κατέχουν κρίσιμες τεχνολογίες μικροτσίπ που τροφοδοτούν πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης.

Πέρα από την οικονομία, υπάρχει και το θέμα του εγωισμού: ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ διαχειρίζεται μια εύθραυστη εσωτερική οικονομία, αλλά δεν μπορεί να εμφανιστεί σαν να υποχωρεί στις απαιτήσεις του Τραμπ.

Και ο Τραμπ, με τη γνωστή του απρόβλεπτη συμπεριφορά — αρκεί να δούμε πώς απείλησε χθες τον Καναδά μόλις η Οτάβα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Ωστόσο, και οι δύο ηγέτες φαίνεται να επιθυμούν μια κατ’ ιδίαν συνάντηση.

Ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστούν τις βαθιές τους διαφορές στο εμπόριο ενδέχεται να αναδιαμορφώσει συνολικά το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

