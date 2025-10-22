Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% φέτος και 2,2% το 2026, σύμφωνα με έκθεση του ΙΟΒΕ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, με το Ινστιτούτο να αναθεωρεί προς τα κάτω τις προηγούμενες προβλέψεις του, επικαλούμενο εμπορικό πόλεμο σε παγκόσμιο επίπεδο και γεωπολιτικές εντάσεις.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να ανακάμπτει από την κρίση χρέους της περιόδου 2009–2018, η οποία συρρίκνωσε την οικονομική της παραγωγή κατά ένα τέταρτο και περιόρισε σημαντικά τα εισοδήματα των νοικοκυριών, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής που απαιτούσαν τα διεθνή προγράμματα στήριξης.

Ωστόσο, πλέον υπεραποδίδει σε σχέση με άλλες χώρες της ευρωζώνης, χάρη στην άνοδο των ξένων επενδύσεων και των εσόδων από τον τουρισμό.

Σε προηγούμενη τριμηνιαία έκθεσή του, τον Ιούλιο, το ΙΟΒΕ είχε προβλέψει ρυθμό ανάπτυξης 2,2% για φέτος και 2,4% για το 2026.

Την Τετάρτη, ωστόσο, το Ινστιτούτο σημείωσε ότι εξωτερικοί παράγοντες, όπως η πιθανή κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων, καθώς και η πολιτική και κοινωνική αστάθεια σε βασικές χώρες της ευρωζώνης, θα μπορούσαν να εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις, πλήττοντας την εγχώρια κατανάλωση και τις εξαγωγές.

