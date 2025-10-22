Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξει θετικό, εποικοδομητικό ρόλο για την συνέχιση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου εξέφρασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης, μιλώντας σήμερα στο Renewable & Storage που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

«Βλέπω από το καλοκαίρι αυξανόμενο επίπεδο εμπλοκής της ΕΕ στο ζήτημα. Πλέον η Επιτροπή εμπλέκεται σε ανώτατο επίπεδο καθώς στις συσκέψεις συμμετέχει ο Επίτροπος Ενέργειας. Οι άνθρωποι με τους οποίους συζητούμε, κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους προκειμένου το έργο να συνεχιστεί», τόνισε και πρόσθεσε:

«Η βούληση της Ελλάδας που είναι διακηρυγμένη αλλά φαίνεται και από τις ενέργειες που γίνονται, είναι να συνεχιστεί το έργο, το οποίο θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας. Για να συμβεί αυτό είναι απαραίτητο να εκμηδενιστεί το όποιο ρίσκο αισθάνεται ο ΑΔΜΗΕ σε σχέση με τη στάση της Κύπρου απέναντι στο έργο. Είναι απαραίτητο ένα πνεύμα ενότητας και νομίζω από αυτά που βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι σε αυτήν την κατεύθυνση οδεύουμε».

Ο κ. Μανουσάκης ανέφερε ότι στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών των δύο χωρών με συμμετοχή του ΥΠΕΝ και του ΑΔΜΗΕ έγιναν δύο θετικά βήματα: «Πρώτον, λάβαμε την υπόσχεση ότι η έγκριση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και της θυγατρικής που αναπτύσσει το έργο θα ολοκληρωθεί άμεσα από τους δύο ρυθμιστές, κάτι που είναι κρίσιμο για να αμειφθούμε για τα λειτουργικά έξοδα και για την μετοχική συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο έργο.

Το δεύτερο βήμα είναι ότι λάβαμε μια υπόσχεση από την ΡΑΕΚ ότι θα λάβει αντίστοιχη απόφαση για το έσοδο του ΑΔΜΗΕ με αυτήν της ΡΑΕ. Αυτό μειώνει, δεν εκμηδενίζει το ρυθμιστικό ρίσκο στο οποίο είναι εκτεθειμένος ο ΑΔΜΗΕ. Από εκεί και πέρα είναι σε εκκρεμότητα τα επόμενα βήματα, με κυριότερο όλων να βγει η απόφαση για τις ταρίφες ώστε να εισρεύσουν τα πρώτα 25 εκατ. Ευρώ που απορρέουν από τη διακρατική συμφωνία".

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στις ανανεώσιμες πηγές, ο κ. Μανουσάκης είπε ότι οι αιτήσεις για νέα έργα που εκκρεμούν αυτή τη στιγμή είναι 50 γιγαβάτ (43,5 φωτοβολταϊκά και 6,5 αιολικά). "Πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και τις εξαγωγές για να δούμε τι τελικά θα είναι εφικτό από επιχειρηματική άποψη να εισαχθεί στο ηλεκτρικό σύστημα", είπε.

Ήδη έχουν έργα 33 γιγαβάτ σε λειτουργία και με όρους σύνδεσης όταν ο στόχος του ΕΣΕΚ είναι 27. Αυτό που θα βοηθήσει είναι να προχωρήσει ταχύτερα η αποθήκευση. Όμως το τελικό όριο είναι αν θα υπάρχει ζήτηση για να απορροφηθεί η ενέργεια αυτή".

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.