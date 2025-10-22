Ανοδικές τάσεις που καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, με την αγορά να κινείται σε θετικό έδαφος για τρίτη συνεδρίαση, υπερβαίνοντας τα επίπεδα των 2.030 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.033,29 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,70%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 113,486 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,73%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,73%), της Metlen (+3,31%), της Alpha Bank (+2,11%) και της Jumbo (+1,98%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBc (-2,40%), της Viohalco (-0,86%) και της Σαράντης (-0,46%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς με 3.057.705 και 2.236.708 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 15,89 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 66 μετοχές, 41 πτωτικά και 16 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δάιος (+8,70%) και Δομική Κρήτης (+7,62%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (-3,27%) και Νάκας (-3,03%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

