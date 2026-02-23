Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας ανακοίνωσε απόψε ότι ένα αεροσκάφος αεροδιακομιδής ασθενών, στο οποίο επέβαιναν συνολικά επτά άνθρωποι, συνετρίβη στο κρατίδιο Τζαρκχάντ.

Το αεροσκάφος Beechcraft ⁠C90 της εταιρείας Redbird Airways, είχε απογειωθεί από το Ράντσι του Τζαρχάντ στις 19:11, τοπική ώρα, με πέντε επιβάτες και δύο μέλη πληρώματος. Στη συνέχεια ζήτησε να αλλάξει πορεία, λόγω της κακοκαιρίας και ακολούθως χάθηκε η επικοινωνία και το στίγμα του στο ραντάρ, ανέφερε η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGCA) στην ανακοίνωσή της.

Μια ομάδα διασωστών βρίσκεται στο σημείο της συντριβής, πρόσθεσε. Δεν είναι σαφές προς το παρόν αν υπάρχουν επιζώντες.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Redbird Airways Pvt Ltd Beechcraft C90 aircraft VT-AJV which got crashed a few hour ago in Jharkhand!



Route: Ranchi-Delhi



CRASH site: Kasaria Panchayat, Chatra district, Jharkhand.



Death toll: 7 persons on board including 2 crew members. pic.twitter.com/SK52kT8rQe — Sumit (@SumitHansd) February 23, 2026

The aircraft had two pilots: Captain Vivek Vikas Bhagat and Savrajdeep Singh.



Dr Vikas Kumar Gupta was bringing a critical patient Sanjay Kumar to Delhi for treatment.



The aircraft departed from Ranchi at 19:11; it requested to change direction due to bad weather over Kolkata… https://t.co/Luh33BSiLu pic.twitter.com/xjsC6PwMOs — Prem Sen (@senprem2001) February 23, 2026

