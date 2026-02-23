Την αναβολή -για δεύτερη φορά- της ψηφοφορίας για την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ αποφάσισε τη Δευτέρα το ευρωκοινοβούλιο, μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τους δασμούς και την επιβολή ενός γενικού 15% από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ανατροπή από το Ανώτατο Δικαστήριο, τα δεδομένα δείχνουν να αλλάζουν, γεγονός που χρίζει περαιτέρω εκτίμησης και ενδεχομένως επανεξέτασης ορισμένων παραμέτρων. Ο Bernd Lange, πρόεδρος της επιτροπής, δήλωσε ότι ο νέος προσωρινός δασμός των ΗΠΑ θα μπορούσε να σημαίνει αυξημένους δασμούς για ορισμένες εξαγωγές της ΕΕ.

Το ευρωκοινοβούλιο θα συνεδριάσει εκ νέου στις 4 Μαρτίου για να αξιολογήσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκαθαρίσει την κατάσταση και έχουν επιβεβαιώσει τη δέσμευσή τους στη συμφωνία του περασμένου έτους.

Πολλοί ευρωβουλευτές έχουν δηλώσει ότι η ίδια η συμφωνία είναι μονόπλευρη. Ωστόσο, φάνηκαν πρόθυμοι να την αποδεχτούν, ζητώντας ωστόσο να προβλεφθούν συγκεκριμένοι όροι.

Η εμπορική συμφωνία ορίζει δασμολογικό συντελεστή 15% των ΗΠΑ για τα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ, εκτός από εκείνα που καλύπτονται από άλλους τομεακούς δασμούς, όπως για τον χάλυβα, με μηδενικούς δασμούς για ορισμένα προϊόντα, όπως αεροσκάφη και ανταλλακτικά. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να άρει τους εισαγωγικούς δασμούς σε πολλά προϊόντα των ΗΠΑ.

Δεν είναι σαφές εάν ο νέος δασμός 15% του Τραμπ αντικαθιστά τη συμφωνία. Εάν συμβεί αυτό, οι απαλλαγές μηδενικών δασμών της ΕΕ θα μπορούσαν να ακυρωθούν.

Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί αν το 15% είναι επιπλέον δασμός. Ο Λάνγκε δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι περίπου το 7-8% των προϊόντων της ΕΕ θα αντιμετωπίσουν δασμούς πάνω από τους συντελεστές που συμφωνήθηκαν πέρυσι.

