Συνάντηση του Κυριάκου Πιερρακάκη με τον Κύπριο ομόλογό του: Στο τραπέζι οι γεωπολιτικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, υποδέχθηκε τον ομόλογό του από την Κύπρο, Μάκη Κεραυνό, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι γεωπολιτικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή, η προστασία της ναυσιπλοΐας, η οικονομική ανθεκτικότητα, με στόχο την εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας και την ευημερία των πολιτών.

🇬🇷🇨🇾 Με μεγάλη χαρά υποδέχτηκα στο @MinEcoFinGR τον Υπουργό Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνό. Οι σχέσεις μας βασίζονται όχι μόνο σε αδελφικούς και ιστορικούς δεσμούς, αλλά και στην κοινή μας στόχευση για εμβάθυνση της συνεργασίας μας και προώθηση της ευημερίας των πολιτών μας. pic.twitter.com/ieigZR6s7I — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) June 25, 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Καλησπέρα σας,

Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα τον φίλο και ομόλογό μου, Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μάκη Κεραυνό.

Η σημερινή μας συνάντηση αποτελεί μία ακόμη απόδειξη του εξαιρετικού επιπέδου συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Οι σχέσεις μας εδράζονται όχι μόνο σε αδελφικούς και ιστορικούς δεσμούς, αλλά και στην κοινή μας στόχευση για εμβάθυνση της διμερούς μας συνεργασίας και προώθηση της ευημερίας των πολιτών μας.

Οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν εύλογη ανησυχία. Αυτή την κρίσιμη στιγμή είναι ανάγκη να πρυτανεύσει η αυτοσυγκράτηση και η αποκλιμάκωση και να προστατευτεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Το λόγο πρέπει να έχει τώρα η διπλωματία, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω αποσταθεροποίηση με αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την εμπορική ναυτιλία, τομείς που είναι νευραλγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και την Κύπρο.

Παρά τη διεθνή αβεβαιότητα, η ελληνική οικονομία καταγράφει αξιοσημείωτη πρόοδο και ανθεκτικότητα. Η ανάπτυξη για το έτος 2025 προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 2,3%, σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Με τον κ. Κεραυνό, τον οποίο θέλω να συγχαρώ για τις εξαιρετικές επιδόσεις της κυπριακής οικονομίας, αποφασίσαμε να ενισχύσουμε τον συντονισμό μας σε διμερές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, ιδίως ενόψει της ανάληψης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Προεδρίας της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Η Ελλάδα θα στηρίξει ενεργά την κυπριακή προεδρία, πολιτικά και τεχνικά. Ο συντονισμός μας θα είναι στρατηγικός, ιδίως ενόψει και της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Ως Ελλάδα, θέλουμε μια Ευρώπη ισχυρή, με λιγότερα εσωτερικά εμπόδια και απλούστερες διαδικασίες. Κυρίως, όμως, θέλουμε μία Ευρώπη με το αναπτυξιακό και το στρατηγικό όραμα για το αύριο.

Το επόμενο διάστημα λοιπόν, έχουμε μία ευκαιρία, Κύπρος και Ελλάδα, να δώσουμε από κοινού ώθηση σε ευρωπαϊκά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, περισσότερη ψηφιοποίηση και καινοτομία, επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης και τη χρηματοδότηση μεγάλων παραγωγικών επενδύσεων.

Αγαπητέ Υπουργέ,

Για άλλη μια φορά θα ήθελα να σας καλωσορίσω.

Είμαι βέβαιος ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα οργανώσει μία απολύτως επιτυχημένη προεδρία. Και η Ελλάδα είναι αυτονόητο ότι θα συνδράμει με σταθερό προσανατολισμό στις κοινές μας αξίες, στα οράματά μας για μία πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και κυρίαρχη ευρωπαϊκή οικονομία.

Μάκης Κεραυνός, Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ για την πολύ παραγωγική και χρήσιμη συνάντηση που είχαμε σήμερα. Η Κύπρος νιώθει πάντα την Ελλάδα δίπλα της.

Οι σχέσεις μας είναι ιδιαίτερα στενές και βελτιώνονται συνεχώς, μέσα και από τις συνεργασίες των Υπουργείων μας και στα ευρωπαϊκά φόρα.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που οι οικονομίες μας, της Ελλάδας και της Κύπρου, είναι από τις καλύτερες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα από αυτό το επίπεδο ευημερίας, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε, ως κυβερνήσεις σήμερα, να δώσουμε και να βελτιώσουμε ακόμα την ευημερία των λαών μας – του λαού της Κύπρου και της Ελλάδας – που το αξίζουν.

Ανταλλάξαμε απόψεις πάνω σε τρέχοντα θέματα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες βέβαια όλους μας ανησυχούν. Ενημερώσαμε τον φίλο Υπουργό και τους συνεργάτες του για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Ευχαριστώ για τη δεδομένη στήριξη, Υπουργέ, της Ελλάδας στην προσπάθεια που θα αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία είναι ένα σημαντικό – σημαντικό γεγονός για την Κύπρο – η ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας, στην ατζέντα της οποίας υπάρχουν πάρα πολλά σημαντικά θέματα και φάκελοι.

Έγινε επίσης μια ανταλλαγή απόψεων και συζητήσαμε και διάφορα διμερή θέματα για την ενίσχυση της οικονομικής και της εμπορικής συνεργασίας, και ειδικά στον τομέα των επενδύσεων. Και χαιρόμαστε που οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα κάνουν σημαντικές επενδύσεις στην Κύπρο – και στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα της τεχνολογίας.

Και αυτό, νομίζω, είναι ένα πολύ σημαντικό, αμοιβαίο, κοινό όφελος για τις χώρες μας και τον λαό τους. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο Υπουργός, με τα οποία βεβαίως συμφωνώ.

Θα ήθελα απλώς να ευχαριστήσω, ξανά, για την πολύ παραγωγική συζήτηση, για τη στήριξη, την πολύ καλή συνεργασία, και εύχομαι τα καλύτερα και για την Ελλάδα και για την Κύπρο, κύριε Υπουργέ.

Ευχαριστώ.

Συνάντηση Μάκη Κεραυνού με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ενίσχυση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και της διμερούς τεχνικής συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστικών αρχών και αρμόδιων φορέων Ελλάδας και Κύπρου. Τέλος, συζητήθηκαν οι τρόποι αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος των κοινωνιών των δύο χωρών, η χρήση χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού, καθώς και ζητήματα πολιτικής συνοχής.



