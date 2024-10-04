Motor Oil για το πρόστιμο των 9 εκατ.: «Εσφαλμένη η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού»

Ανακοίνωση σχετικά την πρόσφατη επιβολή προστίμου ύψους 9.200.000 ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη Motor Oil, λόγω παρεμπόδισης - δυσχέρανσης έρευνας της Επιτροπής κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου στην ευρύτερη αγορά πετρελαιοειδών - εξέδωσε σήμερα η εταιρία.

Για τον ίδιο λόγο επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο.

Η εταιρία χαρακτηρίζει «εσφαλμένη και αστήρικτη» την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώ ανακοινώνει ότι «θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωση της αποφάσεως και θα χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε (η Εταιρεία) ενημερώνει ότι στις 30.09.2024 της επιδόθηκε απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί επιβολής προστίμου ύψους Ευρώ 9,2 εκατ. για υποτιθέμενη -κατά τους ισχυρισμούς της Επιτροπής- παρακώλυση αυτεπάγγελτου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας τον Σεπτέμβριο 2021.

Επίσης με την ίδια απόφαση επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους Ευρώ 50.000 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη.

Αναφορικά με τα ανωτέρω η Εταιρεία διευκρινίζει τα εξής:

Κατά την διάρκεια του ελέγχου το στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας συνεργάστηκε με τους ελεγκτές συμμορφούμενο με τις κατά νόμο υποχρεώσεις του, ανταποκρινόμενο πλήρως στα αιτήματα των ελεγκτών, διευκολύνοντας την διενέργεια του ελέγχου κάτι το οποίο επισημαίνεται στο σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής. Από τον έλεγχο της Επιτροπής δεν προέκυψαν θέματα παραβίασης της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας εκ μέρους της Εταιρείας. Όλα τα αιτηθέντα από τους ελεγκτές της Επιτροπής αρχεία και στοιχεία παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν.

Ο ισχυρισμός της Επιτροπής περί άρνησης πρόσβασης των ελεγκτών στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Ιωάννη Β. Βαρδινογιάννη είναι αβάσιμος. Όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο χώρος του γραφείου ήταν ιδιωτικός και δεν άνηκε ούτε είχε μισθωθεί από εταιρεία του ομίλου της Εταιρείας μας παραδόθηκαν εγκαίρως στην Επιτροπή. Ο χώρος αυτός βρίσκεται άλλωστε εντός του ίδιου κτιρίου αλλά σε διαφορετικό σημείο σε σχέση με τα γραφεία της εταιρείας μας.

Η Επιτροπή όμως επέδειξε μία ιδιαίτερη επιμονή να εισέλθει και να ερευνήσει ιδιωτικό χώρο γραφείων με τρόπο που παραβιάζει κάθε έννοια νομιμότητος. Προφανώς ο σκοπός της ήταν η δημιουργία εντυπώσεων και όχι η διερεύνηση διάπραξης τυχόν νομικών παραβάσεων. Επομένως, δεν επετράπη η είσοδος των ελεγκτών σε ιδιωτικό του χώρο ο οποίος ουδόλως συμπεριλαμβάνεται στους γραφειακούς χώρους που μισθώνει η Εταιρεία.

Η Εταιρεία θεωρεί την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την επιβολή προστίμου παντελώς εσφαλμένη και αστήρικτη.

Ενόψει των παραπάνω, η Εταιρεία θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωση της παραπάνω αποφάσεως της Επιτροπής Ανταγωνισμού και θα χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα για την προάσπιση των συμφερόντων της.»

