Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση με τίτλο «GRecoISLANDS: Βιώσιμη ανάπτυξη και σύγχρονη προοπτική για τα νησιά του μέλλοντος», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ στην Κέρκυρα, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και είχε ως κεντρικό άξονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών της Ελλάδας, μέσα από την οραματική πρωτοβουλία GRecoISLANDS.

Η πρωτοβουλία GRecoISLANDS στοχεύει στον αειφόρο μετασχηματισμό των ελληνικών νησιών, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ευημερία των κατοίκων τους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στρατηγικές που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό:

O Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο οποίος ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία καινοτόμο, πολύπλευρη δράση, με ιδιαίτερη σημασία, για τη χώρα μας, και ειδικά για τη νησιωτική Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, η οποία υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ιωάννης Τρεπεκλής, ο οποίος τόνισε τη συμβολή της Περιφέρειας στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Στέφανος Πενηντάρχου Πουλημένος, που ανέδειξε τις ανάγκες της περιοχής και την ανάγκη συνεργασίας με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.

Ο Προϊστάμενος Μονάδας Ελλάδας και Κύπρου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Carsten Rasmussen, μίλησε για τη σημασία της πρωτοβουλίας GRecoISLANDS σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ειδικότερα η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Bασιλική Παντελοπούλου μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Η Πρωτοβουλία GRecoISLANDS αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία για το μέλλον των μικρών νησιών με πληθυσμό από 100 έως 3.500 κατοίκους, η οποία εκτείνεται πέραν από την ενεργειακή μετάβαση των νησιών και θα είναι προσανατολισμένη στην αντιμετώπιση των κυριότερων προκλήσεων, που συνδέονται με τον νησιωτικό χώρο, με στόχο τη βιώσιμη και την ανθεκτική ανάπτυξη των νησιών.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε 39 μικρά νησιά με στόχο τη δημιουργία μίας νέας ταυτότητας των νησιών, που θα βελτιώσει την ελκυστικότητά τους για διαβίωση, εργασία και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και ταυτόχρονα θα ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών-επισκεπτών με αντίστοιχη οικονομική ανταπόδοση.

Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας της πρωτοβουλίας αποτελούν οι δράσεις διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου με συμμετοχή από τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς αξιοποιώντας την πολύ καλή γνώση που έχουν αυτοί οι τοπικοί φορείς για τις ιδιαιτερότητες των νησιών αλλά και την εμπειρία τους από ανάλογες δράσεις».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι συζητήσεων: Στον πρώτο κύκλο συζητήσεων με συμμετέχοντες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, παρουσιάστηκαν ανάλογες πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών τους, ενώ στο δεύτερο κύκλο συζητήθηκαν ανάλογες ελληνικές δράσεις, που έχουν, ήδη, υλοποιηθεί σε μικρότερα νησιά, αναδεικνύοντας τα θετικά αποτελέσματα και τις προοπτικές που αυτές οι πρωτοβουλίες είχαν για το μέλλον των νησιών.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντική πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων, απόψεων και ιδεών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών νησιών και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις.

