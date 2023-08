Η υπεραπόδοση εσόδων ανοίγει παράθυρο για μετρημένες παροχές στη ΔΕΘ Οικονομία 10:04, 17.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα φορολογικά έσοδα στο επτάμηνο ήταν 33,768 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,347 δισ. ευρώ ή 7,5% έναντι του στόχου που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2023