Χρηματιστήριο - Κλείσιμο: Άνοδος 1,20%, σε υψηλά 15 ετών η αγορά

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να διασπά ανοδικά τα επίπεδα των 1.980 μονάδων, κλείνοντας σε νέα υψηλά 15 ετών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Alpha Bank, της Optima Bank και του ΔΑΑ.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.982,01 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,20%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2010 (1.995,24 μονάδες).

Από τις αρχές του 2025 ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 34,86%, ο τραπεζικός δείκτης υπεραποδίδει με κέρδη 65,89%, ενώ η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 29,89 δισ. ευρώ.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 274,971 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 46,79 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 52.049.494 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Alpha Bank (+2,82%), της Optima Bank (+2,81%), του ΔΑΑ (+2,53%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,99%), της Πειραιώς (+1,98%) και της Viohalco (+1,90%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Σαράντης (-1,74%), της Motor Oil (-0,31%), του ΟΛΠ (-0,31%) και των ΕΛΠΕ (-0,26%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 19.995.213 και 10.164.769 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 66,74 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 36,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 80 μετοχές, 27 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κυριακούλης (+25,49%) και Τρία 'Αλφα (κ) (+10,79%)

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (-3,15%) και Δομική Κρήτης (-2,54%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,9900 +0,84%

ΚΥΠΡΟΥ:6,4600 +0,31%

OPTIMA:7,3100 +2,81%

ΤΙΤΑΝ: 37,6500 +1,76%

ALPHA BANK: 3,3520 +2,82%

AEGEAN AIRLINES: 12,6800 +0,32%

VIOHALCO: 6,4200 +1,90%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 21,5000 +1,99%

ΔΑΑ:10,1500 +2,53%

ΔΕΗ: 14,6600 +1,52%

COCA COLA HBC:46,0800 +1,32%

ΕΛΠΕ: 7,6500 -0,26%

ELVALHALCOR: 2,6350 +1,74%

ΕΘΝΙΚΗ: 11,9000 +0,85%

ΕΥΔΑΠ: 5,8300 +0,34%

EUROBANK: 3,1850 +1,11%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5600 +1,23%

MOTOR OIL: 25,7400 -0,31%

JUMBO: 30,8800 +0,78%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:46,2000 +0,48%

ΟΛΠ:47,5000 -0,31%

ΟΠΑΠ: 19,3200 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 15,4800 +1,57%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6,6900 +1,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5400 -1,74%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

