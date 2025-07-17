Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν. Στο πλαίσιο της συνάντησης που έγινε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, συζητήθηκαν το θέμα της ενέργειας με γνώμονα τη μείωση του κόστους, καθώς και το θέμα της στέγασης, που παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Κυβέρνησης.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, ακολούθησαν δηλώσεις.

Αναλυτικότερα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δήλωσε:

«Καλωσορίζω στο Υπουργείο Οικονομικών τον Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν.

Το χαρτοφυλάκιό του επικεντρώνεται σε δύο θέματα καίριας σημασίας για την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών: την προσιτή ενέργεια και τη βιώσιμη στέγαση.

Ιδίως στο ζήτημα της ενέργειας, αυτό που μετράει για τους πολίτες είναι η σταθερή μείωση του κόστους. Η ενέργεια πρέπει να είναι καθαρή και οικονομικά προσβάσιμη για όλους – για τα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και τη βιομηχανία. Αυτό αποτελεί σταθερή ελληνική θέση και κοινή ευρωπαϊκή πρόκληση.

Η επίσκεψη του Επιτρόπου πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την υπογραφή στην Αθήνα της Συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας. Η επέτειος αυτή αποτελεί μία ευκαιρία για να επαναβεβαιώσουμε τη βούλησή μας για μια Ενεργειακή Ένωση που υπηρετεί τους πολίτες – με ασφάλεια, επάρκεια και χαμηλό κόστος.

Για να το πετύχουμε αυτό, η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά:

την ενίσχυση των διασυνδέσεων,

την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, και

την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Απλώς εδώ να αναφέρω ότι η Ελλάδα καταγράφει ήδη σημαντική πρόοδο στην πράσινη ενέργεια: πάνω από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής μας προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο στόχος είναι να πάμε στο 80% έως το 2030. Με σταθερά βήματα, ευελπιστούμε, φιλοδοξούμε να εξελιχθούμε σε περιφερειακό κόμβο καθαρής και, σίγουρα, φθηνότερης ενέργειας.

Επίσης να πω ότι προσιτή ενέργεια σημαίνει λιγότερη οικονομική πίεση για τις οικογένειες, περισσότερη ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις και σταθερότητα για την κοινωνία.

Συζητήσαμε επίσης την ανάγκη εξασφάλισης προσιτής στέγασης για όλους, μια ανάγκη που αποτελεί κορυφαία κοινωνική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας.



Χαιρετίζουμε την απόφαση της Επιτροπής να αναγνωρίσει τη στέγαση ως βασικό κοινωνικό στόχο, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης της πολιτικής συνοχής.



Και φυσικά στηρίζουμε την απλοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο τη βελτίωση και της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του κόστους κατοικίας, κυρίως για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

Μέσω του «Ελλάδα 2.0», υλοποιούμε:

εκτεταμένες ενεργειακές αναβαθμίσεις σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, και

σύγχρονες πολιτικές στήριξης της στέγασης, με χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα.

Η πράσινη μετάβαση, η προσιτή ενέργεια και η στέγαση είναι πολιτικές αλληλένδετες – και απολύτως κρίσιμες για την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει ενεργά σε αυτόν τον κοινό ευρωπαϊκό στόχο.

Με πνεύμα συνεργασίας, εργαζόμαστε για μια πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των πολιτών».

Υποδεχόμενος τον Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν, ο Υπουργός δήλωσε ότι: «αυτοί οι στόχοι αποτυπώνονται στην πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ).

Η Ελλάδα προσεγγίζει τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις με πνεύμα εποικοδομητικό, επιδιώκοντας μια ισορροπημένη έκβαση που να αντικατοπτρίζει τόσο τους κοινούς στόχους όσο και τις εθνικές μας προτεραιότητες.

Από πλευράς του, ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν, δήλωσε τα εξής:

«Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.

Ευχαριστώ επίσης όλους σας για μια πολύ εποικοδομητική και καρποφόρα συνάντηση.Η ελληνική κυβέρνηση συμμερίζεται πολλούς από τους στόχους που έχουμε θέσει και, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για τα καλά σας λόγια σχετικά με την πρόταση που καταθέσαμε χθες για τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα με εξέπληττε αν δεν ήσασταν ικανοποιημένος με ορισμένα από τα σημεία, διότι στην πραγματικότητα αντανακλούν —τουλάχιστον κατά έναν τρόπο— μια πολύ σημαντική απόφαση της κυβέρνησής σας, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τονίσει ότι απαιτείται καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στα εθνικά ενεργειακά συστήματα της Ευρώπης. Αυτό είναι απολύτως κρίσιμο.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κάπως παράδοξη θέση: από τη μία πλευρά, είστε πρωτοπόροι στις πράσινες μορφές ενέργειας — όλες οι χώρες θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά σας, καθώς μειώνει το κόστος και συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών άνθρακα. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές ενέργειας παραμένουν υπερβολικά υψηλές — κάτι που σαφώς πρέπει να αλλάξει. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Ένας από τους τρόπους είναι να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις φυσικές υποδομές, ώστε η Ελλάδα να διασυνδεθεί καλύτερα με το υπόλοιπο ευρωπαϊκό δίκτυο — και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι αυτό θα το πράξουμε.

Όσον αφορά τη στέγαση, συμμεριζόμαστε επίσης τον στόχο της ελληνικής κυβέρνησης να διασφαλίσει πιο προσιτή κατοικία, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής στέγασης. Η δυνατότητα να έχει κανείς ένα προσιτό σπίτι αποτελεί μία από τις πιο βασικές ανάγκες των πολιτών. Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά τις ανησυχίες της κυβέρνησής σας και, ό,τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε. Αυτό αποτυπώνεται επίσης στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Με αυτά τα λόγια, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ και πάλι για αυτή τη χρήσιμη συνάντηση. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή και θα συνεχίσω να ακούω τις απόψεις σας καθώς προχωράμε το έργο μας».

Πηγή: skai.gr

